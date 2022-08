Melgar vs. Internacional EN VIVO se enfrentan este jueves 11 de agosto desde el Beira Río por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2022. El equipo arequipeño va por la sorpresa en Brasil luego de un duelo de ida en el que no pudo aprovechar la ventaja de jugar en la altura, ante su gente y con un hombre demás desde el primer tiempo. En la Liga 1, Melgar viene de descansar debido a la postergación de su juego contra Alianza Lima, mientras que Internacional fue goleado por 3-0 contra Fortaleza el último fin de semana en el Brasileirao. ESPN estará a cargo de la transmisión del duelo Melgar vs. Internacional y podrás seguirlo aquí minuto a minuto.

PREVIA DEL PARTIDO MELGAR VS. INTERNACIONAL POR COPA SUDAMERICANA

Melgar vs. Internacional empataron sin goles en el partido de ida de los cuartos de final de la competición continental en Arequipa.