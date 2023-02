Premio consuelo. Si bien no pudieron llegar a la final, Flamengo vs. Al Ahly buscarán cerrar de la mejor manera su participación en el Mundial de Clubes 2023 cuando se enfrenten por el tercer lugar, este sábado 11 de febrero desde las 10:30 a.m. (hora local), en el estadio Príncipe Moulay Abdellah.

Flamengo cayó 3-2 ante Al Hilal en la semifinal del torneo de la FIFA, mientras que Al Ahly fue goleado 4-1 contra Real Madrid en la misma instancia. Cabe mencionar que el equipo de Egipto había superado previamente al Auckland City y Seattle Sounders.

Flamengo vs. Al Ahly: horarios

México - 09:30 a.m.

Colombia - 10:30 a.m.

Ecuador - 10:30 a.m.

Perú - 10:30 a.m.

Bolivia - 11:30 a.m.

Venezuela - 11:30 a.m.

Estados Unidos - 11:30 a.m.

Argentina - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Brasil - 12:30 p.m.

Uruguay - 12:30 p.m.

España - 4:30 p.m.

¿Dónde ver Flamengo vs. Al Ahly por TV?

El partido se transmitirá, en vivo, por la señal de DIRECTV Sports y live streaming vía DIRECTV Go.