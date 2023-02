Se define al campeón. Este sábado 11 de febrero, desde las 14:00 horas de Perú y 20:00 horas de España, Real Madrid vs. Al Hilal se enfrentan en vivo en el Estadio Moulay Abdellah por la final del Mundial de Clubes 2023. Ambas escuadras saldrán con sus mejores oncenas con el objetivo de ganar el título de la FIFA. ¿Dónde ver? La transmisión por televisión estará a cargo de las señales internacionales de DIRECTV Sports, DIRECTV Go, Mitele Plus, Telecinco, ViX Plus y Sky Sports HD. Asimismo, en El Comercio tendrás el minuto a minuto en tiempo real con todas las incidencias.

