1) ¿Consideras que el fallo del TAS que sanciona a Ecuador, pero le permite disputar el mundial es justo? ¿Por qué?

2) ¿Cuál es el precedente que deja la FIFA con el caso Byron Castillo?

3) ¿Valió la pena el reclamo de las federaciones de Perú y Chile?

Juan Carlos Ortecho, jefe de deportes de RPP

1. Tiene sustento legal lo que ha determinado el TAS. ¿Es justo? Es una pregunta muy difícil. Si el TAS ha encontrado una irregularidad y Ecuador ha jugado con un futbolista cuya inscripción tenía ciertas irregularidades más allá de que era elegible, me parece que la sanción no es justa. Es muy leve. Si es que existe el convencimiento de que había información falsa en su pasaporte. Una cosa es lo legal. Legalmente está habilitado para jugar. Lo real es que hubo una irregularidad. Esa cuestión irregular tiene una pena muy leve que son los tres puntos en las próximas Eliminatorias. Respecto a si debe jugar o no el mundial, una sanción extemporánea hubiera sido injusta para Ecuador. La temporalidad de las sanciones es importante.

2. Se sienta un mal precedente, porque no va al fondo del asunto: Ecuador tiene antecedentes de irregularidades de inscripción. El precedente es que no importa cómo resuelvas el tema mientras cumplas con ciertos requisitos puedes jugar. Byron Castillo no nació en Ecuador y ha jugado por Ecuador. La Federación Ecuatoriana no ha sido diligente. Desde el punto de vista del fair play es más grave lo de Byron Castillo que lo de Nelson Cabrera, el paraguayo que jugó por Bolivia cuando no cumplía las condiciones y por el que le dieron a Perú tres puntos en Rusia 2018. Allí se le escapó la tortuga a los bolivianos. Pero en este caso hay toda una historia y que no es la única. El club donde se formó Byron Castillo tenía varios casos de falsificación de documentos con jugadores que llegan de Colombia. Parece que hay un tráfico allí. El precedente es malísimo. Sin embargo, dentro de la normativa FIFA, ellos fueron más severos con el caso Nelson Cabrera.

3. Siempre cuando se detecta una irregularidad es lo que corresponde. Una federación debe presentar un reclamo. Vale la pena hacer valer tus derechos.

Jhonny Baldovino, gerente legal de la Agremiación de Fútbolistas del Perú (SAFAP)

1. Creo que sí es justo. Cuando uno acude al TAS, el proceso empieza de cero. Puede recibir nuevas pruebas. No necesariamente las pruebas con las que resolvió FIFA son las misma con las que resolvió el TAS. Es justo porque el TAS lo que ha hecho es respetar lo que ha dicho la justicia ecuatoriana con relación al jugador. No invade jurisdicción. Si para ellos el jugador fue elegible durante las Eliminatorias es justo que no perjudique a Ecuador en este mundial. Es así. La responsabilidad tampoco es del jugador. El TAS de qué se agarra. De que se supone que hay información falsa en el pasaporte del jugador. ¿Que haya nacido en Colombia hace imposible que sea ecuatoriano? No. Puede ser ecuatoriano por nacionalización. En este caso, Byron Castillo era ecuatoriano por una decisión de la justicia ecuatoriana. Hay un fallo judicial de por medio. El TAS no puede ir contra la justicia ecuatoriana. En resumen: es justa porque respetan la jurisdicción ecuatoriana y sancionan a la Federación por un tema administrativo.

2. No, esto es igual que el fallo del futbolista paraguayo que jugó por Bolivia. Ahora, las federaciones deben tener mucho cuidado con la documentación que manejan la inscripción de jugadores. Deben revisarla bien, porque pueden ser sancionados a futuro.

3. Sí, empezar con tres puntos menos en una eliminatoria tan apretada como la sudamericana es difícil. Valió la pena el reclamo de ambas federaciones. La expectativa era que sacaran a Ecuador de la eliminatoria para el próximo mundial. No era real la ilusión de que lo sacaran de Qatar. Los abogados que estamos en el fútbol sabemos que eso era imposible por el tiempo.

Óscar Romero, presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP)

1. No solo es cuestión del fallo del TAS. El trasfondo es que Ecuador ya forma parte de un grupo en Qatar. Esos partidos la FIFA ya los vendió. Me refiero a los derechos de televisión. Que el TAS ahora diga que ya no, difícil. Esto trasciende a la justicia deportiva. Entran a tallar las consecuencias comerciales. Por eso el TAS le retira tres puntos a Ecuador para el próximo mundial. Más que justo es una decisión que no los afecta en términos económicos.

2. Que no se sancionen los temas oportunamente generan estas consecuencias. Todo el mundo reclama cuando ya perdió. Pero por qué no reclamaron en su momento. ¿Qué pasa si Ecuador no hubiese clasificado? Nadie reclamaba. Es un mal precedente. Afecta al sistema. ¿Qué pasa si Ecuador llega a instancias finales? Los países se van a quejar.

3. Más que valió la pena, me parece que no fue el momento correcto para reclamar. Lo dejaron pasar. No fue desde el principio. Eso no es correcto. Los partidos de fútbol se ganan en la cancha, no en la mesa. Voy a mesa cuando es muy evidente. Lo de Byron Castillo lo era, pero tenía su oportunidad. ¿Por qué no reclamaron los demás países que clasificaron al mundial? Es cuestionable.

Claudio Chaparro, periodista

1. Es un fallo extraño porque el TAS admite que Ecuador usó documentación falsa respecto al nacimiento de Byron Moreno, pero le permite jugar porque tiene pasaporte y era elegible. Es decir, entiende que su inscripción fue irregular, pero si un ente estatal ecuatoriano lo validó, entonces el TAS lo acredita. En buen cristiano, el TAS no quiso hacerse problemas excluyendo a Ecuador a 12 días del Mundial y, además, se zafó de otro lío que significaba decidir qué selección reemplazaba a Ecuador. En tal sentido, considero que no es un fallo justo porque halló irregularidad pero solo sanciona con multa y tres puntos menos para la Eliminatoria siguiente.

2. Deja un precedente muy malo. Es decir, yo puedo usar a un jugador con documentación falsa, pero si con argucias la Reniec de mi país lo habilita como nacido ahí, entonces solo me castigarán para el proceso que sigue y no para este. Nefasto por donde se mire.

3. Perú y Chile, para empezar, fueron eliminados en cancha y no debían jugar el Mundial por mesa. Dicho esto, ambos sabían que era muy difícil que les dieran la razón, por el factor tiempo. Apuntaban a eso, a sanción de puntos para el proceso de 2026. Si eso se dio, para ambos valió la pena el reclamo.





Julio García, abogado deportivo

1. No me deja satisfecho porque evidentemente el TAS se pronuncia solo sobre lo que las partes alegan. Lo sabremos con certeza cuando se emitan los fundamentos del laudo. Me imagino que pasará unos mese cuando eso ocurra. A mí me preocupa mucho el hecho que la Federación considere que se inició un procedimiento disciplinario que terminó por una orden judicial. No conozco las apelaciones, pero creería que allí hay una figura incompleta. Ecuador en ese aspecto falló. Esto ocurre cuando cambia la dirigencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, cuando estaba el presidente anterior. El procedimiento se archiva. Pero luego viene lo grave: el jugador pide la prescripción y la federación se lo concede.

2. Que hay cosas reservadas para los Estados, como la determinación de la nacionalidad. Para mí Chile no tenía ninguna razón desde el primer día. Independientemente si demostraban que el jugador había nacido en otro lugar era imposible que FIFA o el TAS lo califique como no elegible, cuando la elegibilidad está determinada por la nacionalidad que el Estado le otorga. Pero está la mala fe de la Federación. Determina un precedente. Pero no con la gravedad que debería haber. En el futuro está difícil que ocurra un caso de estos.

3. Había caso. Chile empezó todo esto. Hay que reconocer el mérito. Trató de encuadrar su caso en la elegibilidad. Se pudo haber resuelto diferente. Pero había que intentarlo. Había que reclamar porque el jugador no había nacido en Ecuador. En esas circunstancias había que pedir un remedio para la situación. Desgraciadamente el remedio no ha sido el que queríamos.