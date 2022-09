Boca Juniors vs. Godoy Cruz EN VIVO vía Star Plus : se enfrentarán este viernes 23 de septiembre desde las 5:00 p. m. (hora peruana) y 7:00 p. m. (hora argentina) por la jornada 21 de la Liga Profesional. El partido también será transmitido por ESPN , Directv GO y ViX, mientras que podrás seguir todas las incidencias, con videos de los goles, en este minuto a minuto. Las acciones se desarrollarán en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y el árbitro Pablo Echavarría será el encargado de impartir justicia. En este momento, el ‘Xeneize’ está en el tercer puesto, con 36 puntos, a dos de Atlético Tucumán, el líder; en tanto que el ‘Tomba’ ocupa la séptima casilla, sumando 32 unidades.

