Palmeiras vs. Barcelona EN VIVO y GRATIS se enfrentan por la fecha 5 del Grupo C la Copa Libertadores, este miércoles 7 de junio. El encuentro está pactado para jugarse en el Allianz Parque, desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina). La transmisión del encuentro estará a cargo de Fox Sports 2 y Star Plus. Los dirigidos por Abel Ferreira vienen de tres victorias consecutivas, 2 fueron en condición de visita. Se encuentran a un triunfo de conseguir la clasificación a octavos de final. Por su parte, la escuadra ecuatoriana solo ha logrado una victoria, necesita sumar sí o sí.

VIDEO RECOMENDADO Palmeiras vs. Barcelona, Copa Libertadores | Video: Palmeiras