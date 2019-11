Fútbol mundial







Honduras vs. Trinidad y Tobago EN VIVO ONLINE vía TUDN, Telecadena 7/4, Televicentro: se miden por la Liga de Naciones Concacaf Honduras vs. Trinidad y Tobago EN VIVO ONLINE | Ambas selecciones se enfrentan en el estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula por la fecha 6 del grupo C de la Liga A de la Liga de Naciones de Concacaf