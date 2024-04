En la primera fecha de la Copa Libertadores 2024, Atlético Mineiro venció 4-1 a Caracas FC. En el duelo, medios reportaron que Hulk le habría regalado unos botines a Luis Casiani, jugador del club venezolano. El atacante brasileño, según reportan, vio las condiciones del calzado del contrincante y decidió tener un gesto con él.

Sin embargo, el mismo Casiani se encargó de desmentir esta noticia. Si bien, el brasileño sí le regaló unos botines, el jugador venezolano sí tenía zapatillas de repuesto, y no como informaron los medios.

“Por agradecimiento yo me puse los que él me dio en el segundo tiempo, pero yo tenía mis otros zapatos en el camerino. Veo a mucha gente diciendo lo que no es”, indicó.