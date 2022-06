Inglaterra vs. Hungría EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO se enfrentan en el partido de la cuarta jornada de la Liga 1 y Grupo 3 de la UEFA Nations League este martes 14 de junio del 2022 desde la 1:45 p.m. (horario de Perú, Colombia y México) en el estadio Molineux.

Los ‘Tres Leones’ están obligados a conseguir una victoria para continuar en la lucha por obtener el primer lugar que otorga un lugar en el ‘Final Four’. De momento, el elenco liderado por Gareth Southgate se ha conformado con dos empates y una derrota. Precisamente, esa caída se produjo en el estreno contra los húngaros en Budapest.

¿A qué hora juegan Inglaterra vs. Hungría por la UEFA Nations League?

Perú – 1:45 p.m.

Ecuador – 1:45 p.m.

Colombia – 1:45 p.m.

México – 1:45 p.m.

Chile – 2:45 p.m.

Venezuela – 2:45 p.m.

Bolivia – 2:45 p.m.

Paraguay – 2:45 p.m.

Argentina – 3:45 p.m.

Uruguay – 3:45 p.m.

Brasil – 3:45 p.m.

España – 8:45 p.m.

Para sumar el primer éxito de los ‘Three Lions’, el seleccionador debe aplicar las rotaciones con la excepción de Conor Gallagher, quien ha estado en los tres juegos anteriores. En más Phil Foden sigue en duda, pese a superar el coronavirus. Bukayo Saka, Harry Kane y Jarrod Bowen se alistan para confirmar el tridente ofensivo.

De su lado, Hungría está cumpliendo un papel más que aceptable en la competición. Hasta aquí, los húngaros, además de imponerse a los británicos, también igualaron con Alemania, pero cayeron con lo justo frente a Italia. Dominik Szoboszlai, Roland Sallai y Adam Szalai son los rostros del ataque del elenco conducido por Marco Rossi.

Inglaterra vs. Hungría: canales de transmisión

Para ver el partido entre Inglaterra y Hungría de la UEFA Nations League hay una opción en los canales de TV en habla hispana. Si vives en México y Centroamérica puedes verlo únicamente vía Sky Sports HD.

¿Dónde ver online el partido Inglaterra vs. Hungría por la UEFA Nations League?

Para ver la transmisión online del partido entre Inglaterra y Hungría puedes hacerlo a través de tres señales. Si te encuentras en territorio español deberás seguir este partido vía UEFA TV; de otro lado, si vives en Sudamérica puedes seguir este partidazo por la señal online de Star Plus. Finalmente, en México el partido va por la señal de Blue To Go Video Everywhere.

Inglaterra vs. Hungría: posibles alineaciones del partido

Inglaterra: Pickford; James, Guehi, Stones, Trippier; Phillips, Bellingham, Gallagher; Saka, Kane, Bowen.

Hungría: Dibusz; Lang, Orban, At. Szalai; L. Nego, Schafer, A. Nagy, Z. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai.

¿Dónde jugarán Inglaterra vs. Hungría por la UEFA Nations League?

