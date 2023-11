Inter Miami vs. New York City en vivo online gratis se verán las caras este viernes 10 de noviembre del 2023 por partido amistoso en el Estadio DRV PNK. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 8:00 p.m. (hora local) y 7:00 p.m. (hora de USA) y lo podrás ver por el canal de Apple TV, y vía streaming mediante Apple Pass. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo dando CLICK AQUÍ. Se espera que Lionel Messi sea titular, ya que en el último encuentro entre ambos equipos, no jugó debido a una lesión.

VIDEO RECOMENDADO Inter Miami y su primer título en la era Messi por Leagues Cup | Video: Inter Miami