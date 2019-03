International Champions Cup 2019: Real Madrid vs. Atlético de Madrid y el calendario completo del torneo

La International Champions Cup 2019 ya tiene calendario confirmado. El torneo amistoso de clubes se desarrollará desde el 16 de julio hasta el 10 de agosto. Sin duda, el plato fuerte será el duelo que disputen Real Madrid y Atlético de Madrid (26 de julio).

Sin embargo, los equipos españoles tendrán más partidos en esta competición. El cuadro dirigido por Zinedine Zidane también se medirá al Bayern Múnich y Arsenal. Mientras que los 'colchoneros' se verán las caras ante Chivas de Guadalajara y Juventus.

Precisamente, el conjunto de los 'bianconeros', con Cristiano Ronaldo en la primera plantilla, se cruzará en el camino contra el Inter de Milán y el Tottenham (vigente campeón de la International Champions Cup).

Milan, Benfica, Manchester United, Roma son los otros participantes en el certamen. Estos clubes también ya conocen la programación que tendrán que cumplir durante la pretemporada de cara a la 2019-20.

Los partidos de la International Champions Cup 2019 se desarrollarán en algunas ciudades de Estados Unidos, Gales, Inglaterra, Suecia, China y Singapur.

El calendario de International Champions Cup 2019:

16 de julio

Roma vs. Chivas



17 de julio

Arsenal vs. Bayern



20 de julio

Manchester United vs. Inter

Benfica vs. Chivas

Arsenal vs. Roma

Bayern vs. Real Madrid



21 de julio

Juventus vs. Tottenham



23 de julio

Real Madrid vs. Arsenal

Bayern vs. Milan

Chivas vs. Atlético de Madrid



24 de julio

Juventus vs. Inter

Roma vs. Benfica



25 de julio

Tottenham vs. Manchester United



26 de julio

Real Madrid vs. Atlético de Madrid



28 de julio

Milan vs. Benfica



3 de agosto

​Manchester United vs. Milan

​

4 de agosto

​Tottenham vs. Inter

​

10 de agosto

Atlético de Madrid vs. Juventus