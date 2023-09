Italia vs. Macedonia del Norte en vivo online: sigue la jornada 5 del Grupo C de las Eliminatorias Eurocopa 2024, este sábado 9 de septiembre. El encuentro está programado para iniciar a las 13:45 (hora peruana) en el Toše Proeski Arena, un recinto con capacidad para albergar a más de 33 mil espectadores. Recordemos que la ‘Azzurri’ cayó en el repechaje para clasificar al Mundial Qatar 2022 ante los macedonios. Los italianos están en la tercera posición del grupo, aunque solo lleva disputado dos encuentros (una victoria y una derrota). La transmisión del partido se verá por la señal de Star Plus para toda Sudamérica y por Sky HD para México.

VIDEO RECOMENDADO Italia vs Macedonia en vivo online por Eliminatorias de la Eurocopa 2024