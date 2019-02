James Rodríguez se quedará en Bayern Múnich si el entrenador lo necesita

La continuidad de James Rodríguez en Bayern Múnich parece más complicada de lo que parece después de las declaraciones de Uli Hoeness, presidente del club. Ni la buena actuación del jugador ante Hertha Berlin parece haber convencido al directivo.

En declaraciones que reproduce el periódico AS, el titular del cuadro 'bávaro' asegura que el futuro del colombiano está en manos del técnico Niko Kovac. Además, el club no está dispuesto a realizar una inversión importante por un jugador que no tendría actividad.

James Rodríguez está cedido en el Bayern hasta terminar esta temporada. (Foto: AFP)

"El futuro de James Rodríguez depende del entrenador; si él (Niko Kovac) dice que es bueno, pero no lo utiliza en el campo, no voy a gastar los 42 millones de euros por alguien que no juega", reveló el directivo del Bayern Múnich.

Y agregó sobre las posibilidades del colombiano en Alemania. "Si el entrenador me dice que lo necesita y planea hacer uso de sus condiciones, entonces lo firmaremos", añadió Hoeness, quien también habló sobre la opción de compra que podrían ejercer.

"Solo depende de lo que queramos nosotros. Tenemos una opción que podemos ejecutar hasta mayo. Si decidimos que sí, se tiene que quedar, pero aún no hemos tomado una decisión sobre ello", concluyó.