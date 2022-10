Juventus vs. Torino EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 10 de la Serie A, este sábado 15 de octubre desde las 11:00 a.m. (hora peruana) y 1:00 p.m. (hora argentina). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN, Star+(Star Plus), DAZN y SKY Go Italia. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Después del duro golpe sufrido en la Champions League, Juventus se deberá poner en modo Serie A y buscará quedarse con el derbi ante Torino. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Olímpico de Turín.

¿A qué hora juega Juventus vs. Torino?

Perú, México, Colombia y Ecuador: 11:00 a.m.

Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela: 12:00 p.m.

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Juventus vs. Torino: canales del partido y cómo ver por TV

El Juventus vs. Torino será uno de los duelos más atractivos de la jornada en la liga italiana. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Turín y será transmitido en Sudamérica, por ESPN y Star+(Star Plus). En México, la contienda se podrá ver por ESPN Mexico y Star+(Star Plus), mientras que en España, en canal con los derechos es #Vamos.

Cómo llegan Juventus y Torino

Tras un nuevo paso en falso en Liga de Campeones, con una derrota ante el Maccabi Haifa israelí (2-0), los focos vuelven a apuntar a un Juventus que tiene la obligación de ganar el derbi ante el Torino si quiere mantener alguna opción de reconducir su desastroso inicio de temporada, prácticamente condenado en la Champions y fuera de puestos europeos en Serie A.

En el derbi turinés, la ‘Juve’ se juega mucho más que tres puntos. Los jugadores se juegan su orgullo, el entrenador se juega su puesto, la directiva se juega la economía. Y todos ellos, la historia de su escudo. La situación es dramática para la ‘Vecchia Signora’, que esta jornada tiene poco que ganar y mucho que perder.

Una derrota ante el rival de su ciudad agitaría demasiado la coctelera de críticas en la que se ha visto sumida la Juventus. El presidente del club, Andrea Agnelli, ratificó a Massimiliano Allegri como entrenador. pero las presiones están siendo feroces sobre el técnico italiano, cuyo puesto sigue colgado del alambre.

“El derbi es un partido muy sentido y será difícil. El Torino es un equipo intenso que ataca, por lo que será un partido complicado como lo son todos. Debemos hacer un partido prudente, que sea corto y ordenado y trabajar en equipo para intentar conseguir un resultado positivo”, advirtió Allegri en la antesala.

Las lesiones, encima, no acompañan. El argentino Ángel Di María no estará disponible y se suma a las bajas de importancia del francés Paul Pogba y el italiano Federico Chiesa, todavía sin debutar esta temporada. Octavo en la tabla, el Juventus intentará resarcirse tirando de orgullo de la derrota ante el Milan de la pasada jornada ante un Torino que tiene dos puntos menos, por lo que podría superar a su eterno rival.

Juventus vs. Torino: probables alineaciones

Torino: Milinkovic-Savic, Djidji, Schuurs, Ricardo Rodríguez, Ola Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda, Miranchuk, Vlasic y Radonjic. DT: Ivan Juric.

Juventus: Szczesny, Bremer, Bonucci, Danilo, Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic, Vlahovic y Kean. DT: Massimiliano Allegri.

¿Dónde juega Juventus vs. Torino?