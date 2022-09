En la lista de los mejores jugadores brasileños y de la historia de este deporte no puede faltan Ricardo Izecson dos Santos Leite, popularmente conocido como Kaká. El mediocampista deleitó a los amantes del fútbol con su juego hasta el 2017, año en el que puso punto final a exitosa su carrera.

En su trayectoria, Kaká se desempeñó como un mediocampista. Fue un ‘10′ con mucha habilidad e inventiva para habilitar a sus compañeros y dejarlos en una buena posición para rematar al arco. De esos ‘10′ que para el nacido en Gama ya no hay en la actualidad.

“No es que se esté perdiendo, es que ya se ha perdido completamente. No veo el número ‘10′. Y esto es un poco raro también porque las reglas del juego cambian un poco el modelo de juego. Entonces, hoy no hay mucho espacio en el medio. Un poco por las cuestiones físicas, un poco por la cuestión del fuera de juego”, respondió Kaká, en entrevista con Marca, sobre el tema.

¿Por qué se ha perdido el número '10' en el fútbol actual? La reflexión de @KAKA es magistral 🤩 pic.twitter.com/BGrzpjf2dk — MARCA (@marca) September 25, 2022

El brasileño de 40 años, que jugó en Sao Paulo, Real Madrid, AC Milan y Orlando City, y fue campeón con la ‘Canarinha’ en el Mundial Japón-Corea 2002, continuó dando su opinión.

“El fuera de juego disminuyó mucho el campo como es la manera hoy. Entonces, ves las defensas muy adelantadas, los campos muy pequeños donde jugar, casi no queda espacio en el centro del campo. Así es muy difícil encontrar huecos para hacer tu fútbol. Por eso todos los equipos intentan abrir el campo y se juega más por las bandas”, indicó.

Por otro lado, Kaká confesó su admiración por el juego de su compatriota Neymar. “No sé si es porque tenemos una gran relación personal, pero me encanta cómo juega Neymar. Claro que me gusta ver a otros como Mbappé, Messi, Cristiano o el mismo Vinicius, pero me quedo con ‘Ney’”, apuntó.