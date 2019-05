Liga MX: fecha y horarios de los partidos de cuartos de final de la liguilla del Clausura

Las fechas y los horarios de los partidos de cuartos de final del Clausura de la Liga MX fueron confirmados este lunes por la misma organización. Los ocho mejores equipos de la fase regular lucharán por el título del certamen.

León, que cuenta con el peruano Pedro Aquino, fue el claro dominador del Clausura en las últimas jornadas y se medirá con Tijuana, que certificó su presencia en esta etapa tras golear 4-0 a Puebla.

América, quinto, y Cruz Azul, cuarto, se verán las caras para definir su pase a la próxima ronda. El clásico mexicano, que contará con Yoshimar Yotun en la 'Máquina Cementera', es el choque más esperado.



Tigres, como segundo de la fase regular y dirigido por el brasileño Ricardo Ferretti, enfrentará a Pachuca, séptimo en la clasificación. Por último, el campeón de la Concachampions, Monterrey (3°), se enfrentará a Necaxa (6°).



Se clasificarán a las semifinales los ganadores de cada serie y, en caso de empate en el global, avanzarán los mejor colocados en la tabla de la fase regular: León, Tigres, Monterrey y Cruz Azul.

Partidos de ida



Pachuca vs. Tigres

Día: Miércoles 8 de mayo

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Hidalgo



Tijuana vs. León

Día: Miércoles 8 de mayo

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Caliente



Necaxa vs. Monterrey

Día: Jueves 9 de mayo

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Victoria



América vs. Cruz Azul

Día: Jueves 9 de mayo

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Azteca



Partidos de vuelta



Tigres vs. Pachuca

Día: Sábado 11 de mayo

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Universitario



León vs. Tijuana

Día: Sábado 11 de mayo

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Nou Camp



Cruz Azul vs. América

Día: Domingo 12 de mayo

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Azteca



Monterrey vs. Necaxa

Día: Domingo 12 de mayo

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: BBVA Bancomer