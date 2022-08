Liga MX vs. MLS EN VIVO: horario y en qué canal se transmite el All Star Game 2022

Desde el Allianz Field de Saint Paul, Minnesota, en Estados Unidos, se disputará el partido entre Liga MX vs. MLS EN VIVO por una nueva edición del All Star Game 2022. No te pierdas el minuto a minuto de este compromiso que contará con la presencia del peruano Raúl Ruidíaz.