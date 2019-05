De Ligt sobre el Barcelona: "Tengo que analizar las cosas y veremos"

El defensa del Ajax Matthijs de Ligt se mostró ambiguo y poco preciso sobre su futuro y los rumores que lo sitúan en el Barcelona y emplazó su decisión definitiva al próximo verano, una vez que "analice las cosas".

El capitán del conjunto de Amsterdam, que selló este miércoles la conquista del título de la Liga de Holanda, no desveló si seguiría los pasos de su compañero Frankie De Jong, comprometido oficial por el Barcelona.

"No es el momento de hablar sobre mi futuro. No sé si me iré con Frankie de Jong. Aún tengo que analizar las cosas y ver todo. Ya veremos que pasa", dijo tras el último encuentro de la temporada en Holanda ante el Graafschap.

"No puedo decir nada. Veremos al final del verano. No hay nada todavía", indicó De Ligt, de 19 años, que subrayó la exitosa campaña realizada por el Ajax culminada por el título de la Liga.

"Este equipo es fantástico. La plantilla está formada por amigos. He sido muy feliz en una temporada fantástica. Hay un gran espíritu de equipo. Estamos orgullosos y he disfrutado mucho con la Copa, la Liga y la Liga de Campeones a pesar de la eliminación", explicó De Ligt.