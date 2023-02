Real Madrid y Valencia se enfrentarán este jueves 02 de febrero por la jornada 17 de LaLiga 2023 en el estadio Santiago Bernabéu. El partido será transmitido por las señales de DAZN y DirecTV Sports. Entérate a qué hora juegan, dónde ver online, posibles alineaciones, historial y más sobre este importante compromiso. Asimismo, en El Comercio encontrarás el minuto a minuto con todas las incidencias en tiempo real.

CUÁNDO JUEGAN REAL MADRID VS. VALENCIA

El duelo por la jornada 17 de LaLiga Santander entre Real Madrid y Valencia se disputará este jueves 02 de febrero del 2023 en el estadio Santiago Bernabéu.

A QUÉ HORA JUEGAN REAL MADRID VS. VALENCIA

El partido entre Real Madrid y Valencia está programado para jugarse a partir de las 3:00 p.m. (hora peruana). Te dejamos los horarios de otros países para que no te pierdas este importante partido.

México: 2:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Bolivia: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

Chile: 5:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Paraguay: 5:00 p.m.

Uruguay: 5:00 p.m.

Brasil: 5:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

CANALES DE TRANSMISIÓN, REAL MADRID VS. VALENCIA

El encuentro entre Real Madrid y Valencia por la fecha 17 de LaLiga Santander 2023 será transmitido por las señales de Blue To Go Video Everywhere, Sky HD para todo México, mientras que para España, el canal para seguir el partido es DAZN.

Por otro lado, en Sudamérica, la señal habilitada para emitir el partido es la de DirecTV Sports. También, podrás seguir el minuto a minuto en la web de DT El Comercio.

DÓNDE VER ONLINE REAL MADRID VS. VALENCIA

Para que puedas ver la transmisión online del partido entre Real Madrid y Valencia tendrás que crearte una cuenta en Blue To Go o DirecTV GO.

POSIBLE ALINEACIÓN DE REAL MADRID VS. VALENCIA

Real Madrid: Courtois; Camavinga, Rüdiger, Militao, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Vinicius, Rodrygo, Benzema.

Courtois; Camavinga, Rüdiger, Militao, Nacho; Modric, Kroos, Valverde; Vinicius, Rodrygo, Benzema. Valencia: Mamardashvili; Gayà, Diakhaby, Cömert, Foulquier; Guillamón, Almeida, Musah; Lino, Kluivert, Cavani.

No mejoran los problemas en defensa para Ancelotti, que continúa sin Carvajal, Alaba, Lucas ni Mendy. El capitán, José Gayà, pidió el cambio por lesión en Valladolid, pero todo apunta a que estará disponible para este encuentro. Kluivert y Correia son duda.

HISTORIAL, REAL MADRID VS. VALENCIA

El duelo más reciente lo vivimos en las semifinales de la Supercopa de España, cuando el Real Madrid se llevó el triunfo en los penaltis. Benzema adelantó al conjunto capitalino desde los once metros antes del descanso y Samuel Lino puso las tablas nada más volver de los vestuarios. En la tanda erraron Cömert y Gayà, mientras que los blancos hicieron pleno y no fallan uno desde 2012.

En LaLiga, el Real Madrid ha ganado cuatro de los últimos cinco partidos contra los ches: