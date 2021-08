Conforme a los criterios de Saber más

“Messi, el genio incompleto”, es el libro del periodista argentino Ariel Senosiain, donde relata anécdotas desconocidas del ahora reciente fichaje del PSG, Lionel Messi. La descripción que captura la atención de propios y extraños fue el primer contacto que tuvo Marcelo Bielsa con el actual capitán de la selección de Argentina, cuando tenía apenas 16 años y destacaba en las inferiores de Barcelona de España. En el relato hay un protagonista conocido para el fútbol peruano, se trata de Claudio Vivas, asistente de Bielsa por ese entonces, a quien le acercó un video con las jugadas de la “Pulga”.

—¿Nos detalla la experiencia con Messi?

Sí, yo recibí el material porque lo conocí desde muy chico jugando fútbol infantil. Estaba en el segundo proceso de selección, estábamos por Europa, teníamos un partido previo amistoso con Japón, y se me acercó una persona a decirme que España lo estaba tentando para ir a jugar. Entonces, con el material del jugador, Lionel, me acerqué a Marcelo Bielsa, lo recibió y le dije que no se nos podía escapar este jugador. Estaba en juveniles con Hugo Tocalli en la Sub20. Marcelo me dijo que estaba bien, pidió que ponga el video y lo puse en velocidad normal, pero él pensaba que estaba acelerado. Desde muy chico tuvo cambio de ritmo, velocidad con pelota. Era imposible que Messi juegue para otro país que no sea Argentina.

—¿Cuál fue la reacción de Marcelo Bielsa?

Quedó sorprendido por la velocidad que tenía el jugador en las menores del Barcelona. Rápidamente debutó en Primera y después tuvimos que convencer a Hugo Tocalli para organizar un partido y que ningún país del mundo se adueñe de Lionel. Fue todo un tema, ya que a edad temprana siempre existe desconfianza. Este chico juega bien desde que nació. Vino a jugar un torneo a Perú, Copa Cantolao, que campeonó.

—¿Conoció a la familia de Leo?

Sí, pero no tuve ningún tipo de injerencia. Estaba de ayudante de campo de Marcelo Bielsa y muy comprometidos con el proceso de selección, así que nunca tuvimos la suerte de dirigirlo. Pero sí de convencer a Hugo Tocalli que Messi era un jugador diferente. No fue fácil, pero lo pudo poner en un amistoso ante Paraguay, el segundo tiempo. Por suerte anotó apenas entró. Recuerdo que se pagó un pasaje en avión para él y su papá. Grondona dio la orden que se tenía que hacer, y se hizo. Era la Sub20 de Argentina, pero él tenía 17 años.

—España estaba por captarlo para jugar por su selección…

Leo jugaba por Barcelona y ya iban cinco años desde que radicaba en España. Hubo un gran trabajo de la administración de Argentina, con Omar Souto, quien todavía está presente y es el encargado de selecciones nacionales. Él fue que hizo el seguimiento del día a día, que convenció a Grondona, habló con el papá, fue un trabajo en conjunto entre Omar Souto, mi persona y el técnico de la Sub20. Messi no podía jugar en otro país que no sea Argentina. Todo el resto es cuento.

Claudio Vivas fue ayudante de campo de Marcelo Bielsa durante varios años.

—¿Qué sensación al verlo posar con la camiseta del PSG?

Es un jugador vigente y hará al PSG tan grande como lo hizo al Barcelona. Es un jugador que va un equipo superpoderoso en nombre propio. Tendrá a un buen entrenador, también argentino como Mauricio Pochettino, y Leo se adaptará rápido. El problema lo tendrá el técnico al tener grandes jugadores para armar un equipo que beneficie al club, en trabajo colectivo. PSG hace años que viene invirtiendo con grandes futbolistas, y tienen que ganar la Champions League, es el objetivo final, es lo más importante.

—¿Tuvo oportunidad de volver hacer contacto con Messi?

Sí, cuando estuve en Athletic Club de Bilbao, en la temporada 2011, así que cada vez que jugaba nos hacía goles. Siempre tuvo un buen gesto conmigo. Me regaló una camiseta para mi hijo Franco. Tengo el gran recuerdo de tener su camiseta autografiada, siempre tuvo un gran gesto. No tengo contacto directo, pero sí un obsequio que me dio en la mano. Después lo he sufrido en carne propia en todos los partidos que hemos jugado ante Barcelona del Pep Guardiola.

—Cuando lo tuvo al frente, mientras le regalaba la camiseta al pequeño Franco. ¿De qué hablaban?

Del amor por Newell’s, él es hincha, también hablamos del club, de Marcelo Bielsa. La dirigencia que manejaba al club, en ese momento, tenía que pagarle el tratamiento por su crecimiento, pero lo hizo Barcelona y ganó 35 títulos, así que anécdotas fueron más que nada de la familia. Estaba por ser papá. El tiempo de esos grandes ídolos no es mucho.

—Se llevó a casa de trofeo la camiseta “10” del Barcelona. ¿Otra anécdota?

Sí, después cuando estaba trabajando en Argentina le pedí al papá si podía llevar a mi familia, pues mi hijo cumplía once años, al predio de la AFA para sacarse fotos con Leo, toda mi familia. Él estaba concentrado, iba a jugar por las Eliminatorias, no queríamos molestarlo, pero tuvo un gesto hermoso con mi hijo. Le regaló una pelota. Así que le deseo siempre que le vaya bien.

—¿Un sueño como hincha de Newell’s será verlo colgar los botines, algún día, en el equipo de sus amores?

Sí, pero no es fácil jugar en Argentina. Pero, bueno, por el momento, tendremos que comprar el paquete completo de la liga francesa y disfrutar de Leo. Barcelona es historia, lo va a extrañar.

—Messi tiene un hermano, Rodrigo, que también era futbolista…

Sí, Rodrigo fue un gran jugador, categoría 80, yo no lo dirigí, pero jugaba en la categoría 80 de Newell’s. No tuvo la suerte de Lionel, un jugador consagrado, pero era un 10 de mucha calidad.

—¿Marcelo Bielsa es un “loco” obsesionado del trabajo?

Sí, es un profesional dedicado al deporte. Obsesivo por buscar una perfección, cosa que en el fútbol no existe. Cada desafío lo hace de la mejor manera. Él necesita tener un apoyo incondicional de las autoridades del club que lo contratan para poder llevar adelante su trabajo, por eso no lo vemos dirigiendo a un grande de Europa. En realidad, ahora lo que queda es que le vaya bien con Leeds, un equipo con mucha historia, fue uno de los primeros en liga inglesa y ahora busca que pueda ingresar a una liga europea. El día a día de él es muy intenso.

—¿Tiene comunicación con Marcelo Bielsa?

No, hace rato que no tengo comunicación con él. Eso sí, lo llamé por su cumpleaños, el pasado 21 de junio. En cualquier momento puedo tener una relación directa con Marcelo.

—¿Qué recuerdos de sus pasos en Sporting Cristal, 2013 y 2019?

En el 2013 había decidido esperar a Marcelo Bielsa, pues tenía opciones laborales importantes, me gustó volver a encontrarme con él, más maduro, pero me llamó el “Chino” Benavides, y me propuso dirigir cuatro meses a Sporting Cristal. Yo vine con Daniel Ahmed, quien aceptó el desafío y con el segundo ayudante de campo, Mariano Soso, quien después fue entrenador. A mí me costó mucho abandonar a Bielsa, pero Perú siempre me trató bien. Después fue lamentable nuestra salida en el 2019. Muy triste y desagradable. Sin ningún tipo de explicación, pues teníamos el 59% de efectividad a dos puntos de Binacional. Consolidamos a Fernando Pacheco, Percy Liza, Jhilmar Lora, Jesús Pretel, quienes eran muy jóvenes, igual que Távara, con el comando técnico.

—Hoy en día ya no trabajan en Cristal Alfonso García Miró, Alfonso Bellina y Manuel Barreto. ¿Fueron ellos quienes no le dieron explicaciones?

No tengo rencor con ellos. En su momento se equivocaron, pecaron de jóvenes y de inexperiencia. Fueron vulnerables a la opinión del técnico de reserva (Manuel Barreto). Lo que hizo fue imperdonable. Tenía mucha ansiedad de dirigir al primer equipo, pero no duró nada. Tampoco fue ni será querido por la hinchada de Sporting Cristal.

Claudio Vivas entrena desde hace cuatro meses al Cusco FC. (Foto: Cusco FC).

—¿Qué siente a ver a los jugadores como Távara y Lora destacando con Cristal e integrando a la selección?

El saludo paternal que siempre me tienen a hacia mí y al comando técnico. Eso tiene mucho valor. Las veces que nos hemos cruzado, hemos charlado, siempre hemos tenido una relación de amistad y de agradecimiento. Fernando Pacheco me regaló la camiseta del club, fue un jugador vendido por nosotros. Hicimos un gran trabajo, eso fue lo que más dolió, pudimos haber sido campeones en el 2019, pero no nos dejaron, una pena.

—¿Qué opina del actual momento futbolístico de Cristal?

Está con un hombre profesional, de la casa, como Roberto Mosquera. Está en buenas manos el club, esperemos que siga así. Cazulo está de técnico de las reserva, con todo sentido de pertenencia. Hoy estamos nosotros muy contentos en Cusco y agradecido del apoyo, por la confianza de los dueños, muy confiados de salir de esa situación.

—Cusco FC de a poco sale de la incómoda posición…

Tenemos un buen plantel de jugadores jóvenes con experiencia. Buscamos la regularidad que se necesita. No nos gusta estar en este espacio, pero es lo que indica la tabla de posiciones. Ahora a seguir remando para salir del lugar incómodo.

