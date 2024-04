Liverpool vs Everton en vivo: sigue el partido por Premier League que se disputa este miércoles 24 de abril en el estadio Goodison Park. La transmisión se puede ver a través de ESPN en DirecTV. El duelo también se puede seguir por internet en DirecTV GO (DGO), Star Plus y otras plataformas de streaming. Los ’Reds’ son colíderes de la Liga Inglesa con 74 unidades, junto al Arsenal, por lo que buscan una nueva victoria para tratar de quedarse con la punta en solitario.