El partido más esperado de la fecha 31 de la Premier League será el que protagonicen Liverpool vs. Manchester City EN VIVO ONLINE en el Etihad Stadium este domingo 10 de abril desde las 10:30 a.m. (hora peruana y colombiana). Ambos equipos luchan por el primer lugar de la máxima competición de Inglaterra y saldrán con lo mejor que tienen a disposición pese a estar afrontando las fases finales de la UEFA Champions League. La señal encargada de la transmisión será ESPN y STAR Plus (STAR+). Asimismo, puedes seguirlo LIVE STREAMING en el minuto a minuto de El Comercio . Se espera que el colombiano Luis Díaz tenga minutos.

El conjunto ‘Red’ viene de golear por 3-1 a Benfica en Portugal por el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, mientras que los ‘Citizens’ superaron por la mínima diferencia a Atlético de Madrid en la misma competición.

LIVERPOOL VS. MANCHESTER CITY FICHA DEL PARTIDO FECHA Domingo 10 de abril HORA 10:30 a.m. de Perú y Colombia ESTADIO Etihad Stadium, Manchester ÁRBITA. RO A. Taylor (ING)

Ahora, a nivel local, Liverpool es segundo con 72 puntos y Manchester City único líder con 73 unidades. Por consiguiente, este juego podría marcar el futuro de ambos en su pelea por el título.

LIVERPOOL VS. MANCHESTER CITY: HORARIO

Perú, Colombia, Ecuador, México - 10:30 a.m.

Bolivia, Venezuela, Chile, Paraguay, Estados Unidos - 11:30 a.m.

Argentina, Brasil, Uruguay - 12:30 m.

LIVERPOOL VS. MANCHESTER EN VIVO: DÓNDE VER Y CANALES DE TRANSMISIÓN

Podrás seguir el partido a través de la señal internacional de ESPN, mientras que en Europa los canales encargados serán Sky Sports, beIN Sports y DAZN. Asimismo, tienes la alternativa de STAR Plus para verlo desde tu PC, tableta o dispositivo móvil.

LIVERPOOL VS. MANCHESTER CITY: HISTORIAL

Liverpool y Manchester City se han enfrentado oficialmente en 188 ocasiones, dejando un saldo de 90 victorias para los de Anfield Road, 50 empates y 48 derrotas. A continuación, repasa sus últimos enfrentamientos.

Octubre 2021 | Liverpool 2-2 Manchester City

Febrero 2021 | Liverpool 1-4 Manchester City

Noviembre 2020 | Manchester City 1-1 Liverpool

Julio 2020 | Manchester City 4-0 Liverpool

Noviembre 2019 | Liverpool 3-1 Manchester City

DÓNDE JUEGAN LIVERPOOL VS. MAN CITY EN VIVO POR PREMIER LEAGUE

