Inglaterra se vuelve a vestir de gala para ser escenario de un trepidante partido entre Liverpool vs. Manchester City EN VIVO ONLINE por las semifinales de la FA Cup en Wembley. Ambos equipos vienen en alza, compitiendo palmo a palmo no solo a nivel local, sino también internacional. Este cotejo, que se disputará el sábado 16 de abril desde las 9:30 a.m. (hora local) será televisado por las señales de ESPN , DAZN y Star Plus .

PREMIER LEAGUE

A nivel doméstico, ambas escuadras compiten por el primer lugar de la Premier League. Los ‘Ciudadanos’ son líderes con 74 puntos, pero los ‘Reds’ les pisan los talones con 73 unidades. Hace solo unos días empataron 2-2 en el Etihad Stadium.

CHAMPIONS LEAGUE

A mitad de semana, Liverpool y Manchester City compitieron por los cuartos de final contra Benfica y Atlético de Madrid, respectivamente. El primero celebró con un marcador global de 6-4 y el segundo por un resultado de 1-0. Actualmente, los dos están en las semifinales de la ‘Orejona’.

LIVERPOOL VS. MANCHESTER CITY: HORARIO

En Perú y Colombia podrás seguir las acciones desde las 9:30 a.m. A continuación, mira los horarios internacionales.

País Hora Perú 9:30 a.m. Colombia 9:30 a.m. Ecuador 9:30 a.m. Bolivia 10:30 a.m. Venezuela 10:30 a.m. Estados Unidos 10:30 a.m. Chile 10:30 a.m. Paraguay 10:30 a.m. Argentina 11:30 a.m. Uruguay 11:30 a.m. Brasil 11:30 a.m. México 9:30 a.m. España 4:30 p.m.

LIVERPOOL VS. MANCHESTER CITY: CANALES DE TRANSMISIÓN

En Sudamérica la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y LIVE STREAMING por la plataforma de Star Plus.

País Canal Argentina ESPN Argentina, Star+ Bolivia Star+, ESPN Brasil Star+ Chile ESPN Chile, Star+ Colombia ESPN, Star+ México ESPN Mexico, Star+ Paraguay ESPN, Star+ Perú ESPN, Star+ España Movistar+, DAZN 2 Estados Unidos ESPN+ Uruguay ESPN, Star+ Venezuela ESPN, Star+

LIVERPOOL VS. MANCHESTER CITY: HISTORIAL

A nivel oficial, Liverpool y Manchester City se han enfrentado en 189 ocasiones, dejando un saldo de 90 victorias para los ‘Reds’, 51 empates y 48 derrotas. Repasa sus últimos duelos.

Abril 2022 | Manchester City 2-2 Liverpool

Octubre 2021 | Liverpool 2-2 Manchester City

Febrero 2021 | Liverpool 1-4 Manchester City

Noviembre 2020 | Manchester City 1-1 Liverpool

Julio 2020 | Manchester City 4-0 Liverpool