La Celeste lo ganó en el final. Sporting Cristal 2-1 Arsenal por la Copa Sudamericana. Los de Sarandí anotaron por intermedio de Mazzola, a los 70′. Hohberg igualó en los minutos finales. El partido de fútbol en vivo es transmitido por ESPN 3 en directo y gratis. Conoce cómo seguir el duelo por streaming y app móvil.

Alineaciones confirmadas. Cristal va con Duarte; Lora, Chávez, Merlo, Loyola; Castillo, Calcaterra, Gonzales; Ávila, Hohberg y Riquelme. Arsenal va con Medina; Benavídez, Carbajal, Suso y Papa; Andrada, Pico, Larralde, Castro; Albertengo, Sepúlveda.

Mira el gol de Mazzola para el Sporting Cristal 0-1 Arsenal

Mira el gol de Hohberg para el Sporting Cristal 1-1 Arsenal

Mira el segundo gol de Hohberg para el Sporting Cristal 2-1 Arsenal

SPORTING CRISTAL VS ARSENAL: ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO

Sporting Cristal vs Arsenal: Alejandro Hohgberg casi anota gol olímpico

Sporting Cristal es el mejor equipo peruano en la actualidad. No solo se convirtió en el campeón de la Fase 1, sino que se clasificó a la final de la Copa Bicentenario. El torneo internacional sigue siendo una deuda para el cuadro de Roberto Mosquera, por lo que ante buscará una victoria en condición de local los argentinos.

Precisamente, el técnico rimense, buscará superar los problemas ofensivos y de definición que tuvo su equipo en la Libertadores. “A mí no me hacen sentir mal, porque con el fútbol que practicamos debimos ganarle a Racing y Rentistas. Hicimos más de lo que se podía, que era clasificar a la Sudamericana. En la Copa Libertadores tuvimos fútbol, pero no gol y ahora esperamos tener las dos cosas”, dijo a la prensa.

En ese sentido, alineará al delantero Irven Ávila y el mediocampista Alejandro Hohberg como cerebro de su zona central.

“Es un desafío más, sabemos de la exigencia de lo que viene en la Sudamericana, sabemos que es un partido de ida y vuelta totalmente distinto a la Libertadores, por lo que en casa tenemos que sacar una buena ventaja”, dijo Mosquera.

Arsenal de Sarandí fue campeón de la Copa Sudamericana en el año 2007 y en esta edición buscará repetir la hazaña. El equipo de Sergio Rondina clasificó como primero en su grupo del torneo, sobre equipos como Ceará de Brasil y Wilstermann de Bolivia.

El club argentino no compite oficialmente desde el 27 de mayo, mientras que Cristal tuvo una competencia más continua con la Copa Bicentenario en Perú, a la que accedió hasta la final. El equipo argentino llega al partido con falta de ritmo y con dos bajas importantes. Su técnico, Sergio Rondina, afirmó que el cuadro ‘celeste’ es favorito para ganar la llave.

“Sabemos el potencial de Cristal. Me parece que ha hecho buenos partidos en la Copa Libertadores. A Racing lo tuvo contra las cuerdas en Buenos Aires y Lima. Tiene una idea muy clara de juego, que la sostiene desde hace tiempo. No será un partido fácil y esperamos estar a la altura”, dijo Rondina a la radio limeña Ovación.

¿Dónde ver el Sporting Cristal vs Arsenal por Copa Sudamericana?

El Sporting Cristal vs Arsenal será transmitido por las cadenas ESPN 3 y DirecTV Sports (610 y 1610), desde las 5:15 p.m. (hora peruana) y 7:15 p.m. (hora argentina). Si quieres seguir este partido válido por la Copa Sudamericana vía streaming, puedes hacerlo desde las plataformas ESPN Play y DirectvGO. Además, el minuto a minuto del partido y todas las incidencias las podrás encontrar en El Comercio.

¿Quién será el árbitro del Cristal vs Arsenal para el partido de hoy?

Árbitro: Guillermo Guerrero (Ecuador)

Asistente 1: Byron Romero (Ecuador)

Asistente 2: Andrés Tola (Ecuador)

Cuarto árbitro: Augusto Aragón (Ecuador)

VAR: Carlos Orbe (Ecuador)

Sporting Cristal vs. Arsenal: horarios para ver el partido de Copa Sudamericana

Perú: 17:15 horas

Argentina: 19:15 horas

Chile: 18:15 horas

México: 17:15 horas

Paraguay: 18:15 horas

Colombia: 17:15 horas

Ecuador: 17:15 horas

¿Qué dijo Roberto Mosquera previo al Sporting Cristal vs Arsenal?

Previo a su duelo de Copa Sudamericana, el técnico de Sporting Cristal, Roberto Mosquera, indicó que buscarán no cometer los mismos errores que se vieron en la Copa Libertadores, donde no pudieron acceder a la siguiente instancia.

“A mí no me hacen sentir mal, porque con el fútbol que practicamos debimos ganarle a Racing y Rentistas. Hicimos más de lo que se podía, que era clasificar a la Sudamericana. En la Copa Libertadores tuvimos fútbol pero no gol y ahora esperamos tener las dos cosas”, dijo.

¿Qué dijo Sergio Rondina previo al Sporting Cristal vs Arsenal?

Sergio Rondina, DT del Arsenal de Sarandí, aseguró que Sporting Cristal es el favorito para el choque de este miércoles 14 de julio.

“Sabemos el potencial de Cristal. Me parece que ha hecho buenos partidos en la Copa Libertadores. A Racing lo tuvo contra las cuerdas en Buenos Aires y Lima. Tiene una idea muy clara de juego, que la sostiene desde hace tiempo. No será un partido fácil y esperamos estar a la altura”, refirió el estratega.

Luego agregó: “Cristal es el favorito de la llave, pero después lo tendrá que demostrar en la cancha. No fuimos favoritos en la fase de grupos de la Copa Sudamericana y logramos clasificar como primeros. No por eso pasamos a ser favoritos ante Cristal. Sabemos que en esta serie no somos favoritos, pero tenemos ilusión de dar batalla”.

¿Cómo le fue en Lima a Sporting Cristal ante equipos argentinos?

Sporting Cristal ha recibido en Lima a equipos argentinos 24 veces por torneos internacionales, entre ellos Copa Libertadores y Sudamericano. El saldo es el siguiente: los rimenses consiguieron 10 triunfos, 10 derrotas y 5 empates. Racing fue el último equipo al que enfrentó en Lima por Copa Libertadores y perdió por 2-0.

Sporting Cristal vs Arsenal, ¿Cuáles son las bajas de cada equipo?

Roberto Mosquera no podrá contar con el volante Christofer Gonzales, por lesión, y el delantero ecuatoriano Washington Corozo tras su partida a Pumas de México. A última hora también se confirmo que el volante Martín Távara no fue incluido en la lista de convocados, por razones extrafutbolísticas.

La buena noticia es que el mediocampista Martín Távara y el lateral Lora se reincorporaron tras participar en la Copa América con la selección peruana.

Por su parte, Sergio Rondina, DT de Arsenal, no podrá contar para este choque con los jugadores Jesús Soraire y Jhonathan Candia, quienes emigraron a otros clubes.

Sporting Cristal vs Arsenal, ¿Qué dijo Horacio Calcaterra previo al partido?

A pocas horas del partido Sporting Cristal vs Arsenal, Horacio Calcaterra, capitán y volante del cuadro rimense, se pronunció sobre su rival de este miércoles.

“Arsenal es un buen equipo, duro, que presiona alto y aguerrido. Conocen bien al técnico (Sergio Rondina) porque está hace unos años. Siempre para nosotros los clubes argentinos son durísimos. Seguramente será una serie díficil y pareja”, dijo al medio argentino Olé.

El mediocampista de 32 años refirió que jugar hace diez días un partido oficial no se traduce en ventaja con respecto a su rival, que solo ha tenido amistosos. “Llegamos con más ritmo pero Arsenal si bien no jugó partidos oficiales disputó amistosos que también te preparan. Creo que las fuerzas estarán parejas”.

Sporting Cristal vs Arsenal: ¿Cuáles serían las formaciones probables?

Sporting Cristal: Renato Solís - Carlos Lora, Jesús Castillo, Omar Merlo, Nilson Loyola - Horacio Calcaterra, Jesús Castillo, Alejandro Hohberg - Irven Ávila, Horacio Calcaterra y Marcos Riquelme. DT: Roberto Mosquera.

Arsenal: Alejandro Medina – Gastón Benavídez, Mateo Carabajal, Gastón Suso y Emiliano Papa – Jesús Soraire, Juan Andrada y Nicolás Castro – Alejo Antilef o Alan Ruiz – Bruno Sepúlveda y Lucas Albertengo. DT: Sergio Rondina.