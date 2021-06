Sergio Agüero dio por cerrada una larga etapa en Manchester City tras fichar por Barcelona, sin embargo, desde su entorno no dejan de apuntar contra el club inglés y Pep Guardiola, a quien acusan de quitarle protagonismo con los ‘ciudadanos’ y propiciar su cambio de camiseta.

El ‘Kun’ no era querido por el DT, disparó primero el hermano del atacante hace unos días. Este jueves fue turno para Leonel del Castillo, padre del nuevo refuerzo azulgrana, y no tuvo piedad.

“No le creo a Guardiola. Nunca lo quiso, él quiere ser el protagonista de todos los equipos”, indicó el progenitor del delantero argentino en diálogo con el programa ‘De Una’ en Radio La Red, muy crítico con el estratega español. “Dice que es irremplazable y no lo tiene en el plantel”, reclamó.

Ver a Guardiola llorar por la partida de su hijo no fue nada grato, aclaró Del Castillo. “Son cosas de Guardiola, es un gran técnico. Pero de un día para el otro te cambia los jugadores, te cambia el medio... Nunca sabes si eres titular o no”, añadió.

El City tampoco se salvó de las opiniones del progenitor del ‘Kun’, quien aseguró que la entidad británica tuvo prioridad para renovar y no la aprovechó.

“Hay alguien que dice que no estás para seguir en el club y no te queda otra que cambiar. Él estuvo hasta lo último viendo si renovaba con el City, pero no se pudo. No quisieron”, declaró Leonel del Castillo sobre la salida de Agüero de Mánchester.

En Inglaterra tres grandes quisieron adelantarse al Barcelona y otros conjuntos de la Serie A también se pusieron alertas, reveló el papá del exjugador de Independiente y Atlético de Madrid.

“El Tottenham, Arsenal y el Chelsea hasta el último momento estuvieron interesados en él. Si no se quedaba en Inglaterra se iba a Italia”, indicó.

En una década en el club inglés, Agüero, de 32 años, ha marcado 260 goles en 390 partidos, siendo el máximo anotador de la historia de los ‘Citizens’.

Ganó en esos diez años cuatro ediciones de la Premier League, una FA Cup (Copa de Inglaterra), cinco Copas de la Liga inglesa y 3 Community Shield (Supercopa de Inglaterra), pero se fue con la espinita de no haber logrado una Champions, que tal vez pueda alcanzar con su nuevo equipo.