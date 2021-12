Conforme a los criterios de Saber más

Se habían jugado apenas 25 minutos en el Etihad Stadium y la máquina perfecta de Pep Guardiola llamada Manchester City ya había finiquitado el partido, aunque en los 65′ posteriores sufrió algún sobresalto. En el arco rival, del Leicester, Kasper Schmeichel sufría una y otra vez los embates celestes. El fusilado portero veía cómo el balón inflaba las redes que él defendía seis veces (6-3 fue el resultado global) y no podía hacer nada. Otro Boxing Day -fecha especial de la Premier League- que le trae malos recuerdos.

Schmeichel, hijo del recordado arquero danés Peter, no la pasa nada bien jugando un día después de Navidad. En los últimos siete años no se perdió ningún partido del Boxing Day, pero solo obtuvo una victoria: 2-1 frente al City en 2018. Luego perdió cinco veces y empató una sola vez. Además, recibió 18 goles en todos los encuentros. Una media de 2.5 tantos cada 90 minutos.

Schmeichel en el Boxing Day Resultado 2021 Manchester City 6-3 Leicester 2020 Leicester 2-2 Manchester United 2019 Leicester 0-4 Liverpool 2018 Leicester 2-1 Manchester City 2017 Watford 2-1 Leicester 2016 Leicester 0-2 Everton 2015 Liverpool 1-0 Leicester 2014 No jugó

La peor derrota que había sufrido Kasper había ocurrido en 2019, cuando el Liverpool de Jurgen Klopp le propinó un 4-0 contundente. Pero este domingo en Mánchester, los ‘Citizens’ no tuvieron piedad y le marcaron seis veces. De hecho, es la primera vez que el cuadro ciudadano le anota tantos goles por Premier. Y el 6-3 (nueve goles) se convirtió en el choque por Boxing Day con más festejos en la historia del torneo inglés desde su creación en 1992.

Kevin De Bruyne (5′), Riyad Marhez (14′, penal), Ilkay Gundogan (21′) y Raheem Sterling (25′) arrancaron con el recital celeste. Pero tras el descanso, y con el estado de relajación que genera afrontar otros 45′ con un 4-0 arriba en el marcador, el Leicester reaccionó y se puso 4-3 con goles de James Madison (55′), Ademola Lookman (59′) y Kelechi Iheanacho (65′). Pero el entusiasmo se acabó tras el tanto de Aymeric Laporte (69′) y el doblete de Sterling (87′).

Los de Pep son líderes absolutos de la Premier con 47 puntos en 19 partidos (82% de eficacia), seis más que el Liverpool que aún no juega; mientras que el Leicester se quedó en la décima posición con 22 unidades y dos partidos menos. Los ‘Zorros’ no recibían seis goles desde el 6-1 que le propinó el Tottenham en 2017. En este Boxing Day, una fecha que no le debe agradar a Schmeichel, volvió a caer así.

null null

TE PUEDE INTERESAR: Venta de jugadores, el gran negocio que no está funcionando en el fútbol peruano

Kasper, el ineludible recuerdo ante Perú

Seis goles fueron los que recibió Kasper Schmeichel ante el Manchester City este domingo. La misma cantidad, pero de atajadas, fue la que tuvo frente a la selección peruana en el recordado debut de la Bicolor en los mundiales después de 36 años . En Rusia 2018, Dinamarca derrotó 1-0 al equipo de Ricardo Gareca con un Kasper héroe y una dosis de fortuna: el penal fallado por Christian Cueva y el taco de Paolo Guerrero que pasó a centímetros del palo.

Ese partido, jugado en el Mordovia Arena, también fue el debut de Schmeichel en un Mundial. Y lo finalizó con una marca que se acercó a la de su padre. El gran Peter tuvo nueve atajadas contra Francia en la Copa del Mundo de 1998. Kasper llegó a seis.

El portero, ahora de 35 años, estará nuevamente en un Mundial. La selección danesa clasificó a Qatar 2022 como puntero de su grupo y con números realmente increíbles: diez partidos, nueve ganados, uno perdido, 30 goles a favor, 3 en contra. Teniendo en cuenta que los tres tantos los recibió en las dos últimas fechas con el boleto ya asegurado. ¿Habrá revancha para Perú el próximo año? Todo dependerá de la Bicolor y del destino.

Kasper Schmeichel celebrando tras el penal fallado por Christian Cueva. (Foto: Agencias)

MÁS EN DT

VIDEO RECOMENDADO

'Super Mario' es conocido por sus reacciones más que por sus goles, y ahora no es la excepción. En este video recordarás las celebraciones más polémicas del fútbol mundial.