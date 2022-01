Manchester City vs. Southampton EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 23 de la Premier League, este sábado 22 de enero desde las 12:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de ESPN y Star+ (Star Plus). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Los ‘Citizens’ de Pep Guardiola buscarán dar otro paso más hacia el título liguero cuando visiten a Southampton, que anda en la zona media de la tabla. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el St. Mary’s Stadium.

A qué hora juega Manchester City vs. Southampton

México - 11:30 a.m.

Perú - 12:30 p.m.

Ecuador - 12:30 p.m.

Colombia - 12:30 p.m.

Bolivia - 1:30 p.m.

Venezuela - 1:30 p.m.

Paraguay - 2:30 p.m.

Chile - 2:30 p.m.

Argentina - 2:30 p.m

Uruguay - 2:30 p.m.

Brasil - 2:30 p.m.

España - 6:30 p.m.

Parece ser que una estrella más en la historia de Manchester City es cuestión de tiempo. El equipo ciudadano es cómodo líder con 56 puntos, 11 más que su más cercano perseguidor, Liverpool.

Manchester City anda un momento extraordinario. En su reciente presentación, el cuadro celeste derrotó 1-0 a Chelsea y sumó su duodécima victoria consecutiva en la Premier League.

Dónde ver Manchester City vs. Southampton por la Premier League

México - Blue To Go y Sky HD

Perú - ESPN y Star+ (Star Plus)

Ecuador - ESPN y Star+ (Star Plus)

Colombia - ESPN y Star+ (Star Plus)

Bolivia - ESPN y Star+ (Star Plus)

Venezuela - ESPN y Star+ (Star Plus)

Paraguay - ESPN y Star+ (Star Plus)

Chile - ESPN y Star+ (Star Plus)

Argentina - ESPN y Star+ (Star Plus)

Uruguay - ESPN y Star+ (Star Plus)

Brasil - Star+, NOW NET e Claro, ESPN y GUIGO

España - DAZN, Movistar+ y DAZN 1

“Solo estamos concentrados en el partido del Southampton. No me importa nada de lo que hayamos hecho hasta ahora. Siempre me centro en el siguiente partido”, apuntó Guardiola, en la conferencia de prensa de la previa.

Por otro lado, el catalán advirtió de la peligrosidad de Southampton: “Es un equipo con mucha calidad, uno de los mejores de la Premier League hasta el momento. Siempre es un partido duro”, señaló.

Al frente estará Southampton, que cortó un invicto de cuatro juegos ligueros con la caída ante Wolverhampton la semana pasada y que se ubica en el duodécimo casillero, con 24 unidades.

“Si no fuera Manchester City, diría que tal vez no se haya terminado (la liga), pero no puedo verlos perder tanta cantidad de puntos con la forma en que están jugando”, comentó el preparador de los ‘Saints’, Ralph Hasenhüttl, sobre su rival de turno, dejando en claro que ve a los ‘Citizens’ como los futuros campeones.

Manchester City vs. Southampton: probables alineaciones

Southampton: Forster, Walker-Petes, Bednarek, Salisu, Perraud, Ward-Prowse, Romeu, Armstrong, Redmond, Broja y Adams. DT: Ralph Hasenhüttl

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Cancelo, Gündogan, Rodri, Bernardo Silva, Sterling, De Bruyne y Foden. DT: Pep Guardiola.

