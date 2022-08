Manchester United cayó goleado 4-0 ante Brentford por la segunda jornada de la Premier League en el Gtech Community Stadium. Josh Dasilva 10′, Mathias Jensen 18′, Ben Mee 30′ y Bryan Mbeumo 35′ anotaron para los locales.

Cristiano Ronaldo fue parte del once titular, sin embargo no pudo hacer mucho en ataque. Al parecer, el portugués no se encuentra del todo cómodo en Manchester y aún se rumorea de su salida del club.

En las últimas horas, el periodista argentino, Pablo Giralt reveló que, “Manchester United quiere que Cristiano Ronaldo cambie su actitud o podrían considerar rescindir su contrato”.

Tras este anuncio, el periodista argentino, Martín Liberman, dio su opinión acerca del tema. “Le hacen un favor! No jugar más con esos burros y ese entrenador de ligas menores!”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

