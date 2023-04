Mira PSG - Niza en vivo por STAR Plus: partido de hoy con Messi y Mbappé

No fue su noche. Kylian Mbappé no consiguió marcar en el triunfo de PSG vs Niza este sábado por la Ligue 1 en el estadio Allianz Riviera, donde tuvo más de una ocasión para convertirse en el máximo goleador de la historia del cuadro parisino. La más clara para el francés llegó en los descuentos del partido, tras pase de Hakimi, y el atacante falló sin arquero increíblemente.

Corría el segundo de los tres minutos de descuento del encuentro cuando la estrella francesa despercidió una gran oportunidad para marcar.

Hakimi se proyectó por derecha tras un buen pase de Fabián Ruiz, Kasper Schmeichel anticipó, Messi tomó el rebote y asistió de inmediato, pero Mbappé mandó el balón sobre la portería tras eludir a un rival.

Afortunadamente para Mbappé, Lionel Messi y Sergio Ramos sí lograron anotar para sentenciar la victoria a domicilio de los parisinos, que llevaban dos derrotas consecutivas a nivel liguero.