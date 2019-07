México vs. Estados Unidos EN VIVO: Hora, fecha y canal de la final de la Copa Oro 2019 en Chicago 

México y Estados Unidos llegaron a la final de la Copa Oro 2019 para llevarse el trofeo a casa. La final, que se repite después de 8 años en el torneo de selecciones Concacaf, se jugará en el estadio Soldier Field de Chicago hoy desde las 20:00 horas, y contará con la transmisión de canales como Azteca Deportes, Univision Deportes, ESPN 2 Norte, DAZN Brasil y Teletica de Costa Rica, entre otros.

Las selecciones de México y Estados Unidos se encontarán por sexta vez en una final de Copa Oro. La última vez fue el 2011 con triunfo azteca, que tienen mejor estadística con 4 victorias y solo una derrota frente a los estadounidenses, la cual sucedió en el 2007 por 2-1.

México no ha convencido a sus fanáticos en la presente Copa Oro 2019. Debutó goleando por 7-0 a Cuba, después venció 3-1 a Canadá y cerró como líder de su grupo derrotando con lo justo 3-2 a Martinica. A partir de cuartos crecieron las dudas. Eliminó primero a Costa Rica en la tanda de penales tras empatar 1-1 y después en tiempo suplementario derrotó a Haití en semifinales.

Estados Unidos comenzó siendo una máquina en la Copa Oro 2019 y luego se desinfló. Goleó en sus dos primeros partidos a Guyana (4-0) y Trinidad y Tobago (6-0). En adelante tuvo discretas victorias ante Panamá (1-0), Curacao (1-0) y Jamaica (3-1). Es el campeón vigente y quiere dar el golpe a México.

Raúl Jiménez es la principal figura en el ataque de México en la final contra Estados Unidos por la Copa Oro 2019. Jiménez suma cinco goles y buscará acabar como el goleador del certamen hoy en el Soldier Field de Chicago.

En Estados Unidos, los jugadores a seguir son Christian Pulisic, nuevo jugador del Chelsea, autor de dos goles ante Jamaica, y el volante, que milita en el Club Shalke 04 alemán, el tejano de 20 años Weston McKinnie. Ambos son el ejemplo del recambio generacional de la selección que se quedó fuera de Rusia 2018.

México vs. Estados Unidos: Posibles titulares

México (4-3-3): Guillermo Ochoa; Luis Rodríguez, Carlos Salcedo, Héctor Moreno, Jesús Gallardo; Jonathan dos Santos, Edson Álvarez, Andrés Guardado; Uriel Antuna, Raúl Jiménez y Rodolfo Pizarro.

Técnico: Gerardo "Tata" Martino

Estados Unidos (4-4-2): Zack Steffen; Aaron Long, Tim Ream, Reggie Cannon, Matt Miazga; Christian Pulisic, Michael Bradley, Weston McKennie, Paul Arriola; Jordan Morris, y Jozy Altidore.

Técnico: Gregg Berhalter



México vs. Estados Unidos: Canales de transmisión

Brasil DAZN Brazil

Canadá TSN4, TSN.ca, TSN5, RDS, TSN1, TSN GO, TSN3, RDS GO

Costa Rica ESPN Play Norte, Sky HD, Teletica Canal 7, ESPN2 Norte, Repretel En Vivo, Teletica En Vivo, TDN

El Salvador Sky HD, TDN, Canal 4 El Salvador, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte, TCS GO

Alemania DAZN

Guatemala Chapin TV, TreceVision, Sky HD, ESPN2 Norte, TDN, ESPN Play Norte

Honduras ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, TDN, Sky HD

México ESPN2 Norte, Blue To Go Video Everywhere, UnivisionTDN, Azteca 7, Sky HD, TDN, ESPN Play Norte, Azteca Deportes En Vivo

Nicaragua Sky HD, ESPN Play Norte, ESPN2 Norte, TDN

Panamá TDN, TVMax 9, RPC Canal 4, Sky HD, ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

España DAZN Spain

Reino Unido Premier Player HD, Premier Sports 1

Estados Unidos Univision Deportes En Vivo, Univision NOW, Fox Sports 1, Univision



México vs. Estados Unidos: Horarios de la final de la Copa Oro 2019

México - 20:00 horas

Ecuador - 20:00 horas

Perú - 20:00 horas

Colombia - 20:00 horas

Venezuela: 21:00 horas

Bolivia - 21:00 horas

Chile - 21:00 horas

Paraguay - 21:00 horas

Argentina - 22:00 horas

Uruguay - 22:00 horas

España - 03:00 horas (lunes 8 de julio)