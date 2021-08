Millonarios vs. Medellín se enfrentan este sábado 21 de agosto a las 20:10 horas de Colombia por la sexta jornada de la Liga BetPlay. El conjunto azul tendrá la oportunidad de quedar como líder junto a Atlético Nacional de obtener tres puntos ante DIM.

Por otra parte, los visitantes no se quedarán con los brazos cruzados y competirán para salir del noveno lugar que los mantienen en este inicio del torneo de Colombia.

El pronóstico de este partido es reservados para ambas escuadras, puesto que en el último enfrentamiento terminaron empatados 0-0. Para saber en qué canal y horario pasan este partidazo, sigue todos los detalles a continuación vía El Comercio.

A qué hora juegan Millonarios vs. Medellín

Colombia: 20:10

México: 20:10

Estados Unidos: 20:10

Perú: 20:10

Ecuador: 20:10

Argentina: 22:10

Chile: 22:10

Uruguay: 22:10

Señales para ver Win Sports+

Win Sports+ vía satélite:

DirecTV: Canal 634 (SD) - Canal 1634 (HD)

Movistar: Canal 497 (SD) - Canal 896 (HD)

ClaroTV: Canal 523 (HD)

Win Sports+ vía cable:

ClaroTV: Canal 522 (SD) - Canal 1522 (HD)

Tigo: Canal 139 (SD) - Canal 239 (HD)

Win Sports+ vía IPTV

Movistar: Canal 210 (HD)

EMCALI: Canal 205 (HD)

ETB: Canal 388 (SD) - Canal 389 (HD)

Tigo: Canal 24 (SD) - Canal 239 (HD)

ClaroTV: Canal 1522 (HD)

Señales para ver Win Sports básico

Win Sports vía satélite:

DirecTV: Canal 633 (SD) - Canal 1633 (HD)

ClaroTV: Canal 521

MovistarTV: Canal 496 (SD) - Canal 895 (HD)

Tigo: Canal 240 (HD)

Win Sports vía cable:

Claro TV: Canal 521 (SD) - Canal 524 (Alterno) - Canal 1521 (HD)

Tigo: Canal 23 (SD) - Canal 240 (HD)

ETB (Cúcuta): Canal 33 y canal 2

CableCauca (Popayán): Canal 30 y canal 15

Multivisión (Bogotá): Canal 30 y canal 8

Colcable (Bogotá y Meta): Canal 17 y canal 6

CMET (Chile): Canal 55

¿Cuánto cuesta Win Sports?

A través de este canal se estarán transmitiendo la mitad de encuentros de la Liga Betplay pero no serán los más importantes. Eso sí, no tiene ningún costo adicional pues viene en señal estándar y HD de acuerdo a la cableoperadora que has contratado. Las cableoperadoras que trabajan en Colombia son: Tigo, Claro, DirecTV, ETB y Movistar.

