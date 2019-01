Morelia vs. Veracruz EN VIVO: partido por el Clausura 2019 de la Liga MX

Morelia vs. Veracruz EN VIVO ONLINE | Sigue EN DIRECTO el juego por la fecha 3 del Clausura de la Liga MX en el Estadio Morelos, este viernes desde las 10:00 p.m. (hora peruana) y 9:00 p.m. de México. La transmisión estará a cargo de TV Azteca. Para ver fútbol en vivo, como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Monarcas Morelia vs. Veracruz EN VIVO: Horarios y cómo ver el partido por Liga MX | Vía Azteca Deportes

Morelia y Veracruz se verán las caras con la necesidad de sumar de a tres para salir de los últimos lugares. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo entre dos equipos que no conocer de victorias en lo que va del certamen.

Morelia vs. Veracruz: horarios del partido



Ecuador - 10:00 p.m.

Perú - 10:00 p.m.

Colombia - 10:00 p.m.

México - 9:00 p.m.

Bolivia - 11:00 p.m.

Chile - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Argentina - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Uruguay - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Paraguay - 12:00 a.m. (sábado 19 de enero)

España - 4:00 a.m. (sábado 19 de enero)

Morelia perdió en sus dos presentaciones en la Liga MX a manos de Toluca (3-1) y Santos Laguna (1-0). Si la 'Monarquía' no quiere empezar a preocuparse más, deberá conseguir la victoria en casa ante su gente.

"Sabemos qué tipo de partido nos espera, van a venir a defender y jugársela a un contragolpe o táctica fija, pero nosotros nos tenemos que hacer fuertes en casa. El estado anímico bajó, el equipo está consciente que iniciamos mal y que debemos revertirlo", indicó el entrenador de Morelia, Roberto Hernández.

En Morelia (16°), uno de los tres clubes que no ha sumado punto alguno -además de Querétaro y Tijuana- contará con los peruanos Edison Flores y Ray Sandoval. El delantero Irven Ávila no figura en la lista de convocados.

El único punto que posee Veracruz (14°) -comprometido con el descenso- lo consiguió en su visita a Pumas en la primera fecha. Luego, los 'Tiburones Rojos', en su estadio, perdieron 1-0 frente a Lobos BUAP, por lo que ven el duelo contra Morelia como una oportunidad para recuperarse.

"Vamos caminando en la idea, pero no estamos contentos y para nada satisfechos. Sin embargo, esto apenas empieza", indicó el técnico de Veracruz, Robert Siboldi, tras la derrota reciente en Copa MX ante Mineros.