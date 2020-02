El fichaje de Neymar al Barcelona, hace más de cinco temporadas, sigue trayéndole problemas legales al club catalán que ahora ha recibido un mensaje de Santos de Brasil que exige el pago de 4,9 millones de dólares (4,5 millones de euros) por no haber cumplido con parte del acuerdo por la transferencia del atacante que hoy milita en PSG, según informó el diario El Mundo de España.

Además de los 95 millones de dólares que desembolsó el cuadro catalán por hacerse de los servicios del brasileño allá por julio del 2013, Barcelona estaba obligado a jugar dos partidos contra Santos con la presencia de Neymar en cancha. Uno se jugó en España, en el que se disputó el trofeo Joan Gamper y el otro quedó pendiente. Esta es la razón por la que el ‘Peixe’ está exigiendo esa cantidad de dinero.

Según información del mencionado medio periodístico, Santos envió un burofax a finales de enero a las oficinas de Barcelona con un plazo de cinco días para cancelar la deuda. Así mismo, se le hizo llegar al club blaugrana la factura por dicho importe y todo esto antes de “emprender cuantas acciones judiciales correspondan”.

No tiene otra que pagar

Lamentablemente para la directiva de Barcelona, no hay otra chance que no sea pagarle a Santos el monto, pues Neymar ya no pertenece a la plantilla blaugrana y es muy difícil que regrese para que se haga efectivo este partido.

Recordemos que los problemas judiciales por Neymar son varios. La Audiencia Nacional acordó enviar a los juzgados de Barcelona la causa abierta por delitos de corrupción entre particulares y de estafa a raíz de una denuncia de la empresa DIS, propietaria de una parte de los derechos del jugador, según informó Mundo Deportivo.

