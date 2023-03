Panamá vs Costa Rica se enfrentan por la sexta y última jornada del grupo B de la Liga A de la CONCACAF Liga de Naciones . El partido se disputará este martes 28 de marzo, desde las 9:00 de la noche (hora panameña - 8:00 en Costa Rica), en el Estadio Nacional de San José. Estará en juego un boleto para el Final Four. Los ‘canaleros’ son líderes con 7 unidades y pueden darse el lujo de clasificar con un empate, mientras que los ‘ticos’ son segundos con 6 puntos y necesitan ganar. RPC TV y TV MAX (Canal 9) pasarán el partido para los residentes en Panamá. Star Plus y TUDN (Estados Unidos) también transmiten.

