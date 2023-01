Barcelona vs. Real Madrid , en vivo y en directo por la final de la Supercopa de España 2023 , es uno de los partidos más esperados por el hincha español y en general por todos los amantes del deporte rey. El Clásico en directo podrás verlo por diferentes señales, dependiendo en la zona en donde te encuentres. Por ejemplo, si estás en España, puedes optar por la señal de TV de Movistar Plus, Gol Mundial (streaming). Pero, si te encuentras en alguna parte de Latinoamérica, puedes colgarte de la señal de DIRECTV Sports (Canal 1610 HD), y DIRECTV GO (Streaming). Cabe recalcar que este choque de españoles va desde las 14 horas.

