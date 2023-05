¿Cómo y dónde ver fútbol en vivo? La actividad en el deporte rey no se detiene y por ello en El Comercio te mostramos la programación completa, con horarios y canales de transmisión, de todos los partidos de hoy, domingo 28 de mayo 2023. Además, puedes seguir en tiempo real los distintos resultados de la jornada futbolística.

Liga 1 Perú - Primera División

13:00 | Unión Comercio vs ADT

15:30 | UTC vs Universitario

18:00 | Sport Huancayo vs Sporting Cristal

18:30 | Carlos Manucci vs Melgar

20:30 | Alianza Lima vs Binacional

Inglaterra - Premier League

10:30 | Arsenal vs Wolverhampton Wanderers

10:30 | Aston Villa vs Brighton & Hove Albion vía Star+

10:30 | Brentford vs Manchester City vía Star+

10:30 | Chelsea vs Newcastle United vía Star+

10:30 | Crystal Palace vs Nottingham Forest vía Star+

10:30 | Everton vs AFC Bournemouth vía Star+

10:30 | Leeds United vs Tottenham Hotspur vía Star+, ESPN

10:30 | Leicester City vs West Ham United vía Star+

10:30 | Manchester United vs Fulham vía Star+

10:30 | Southampton vs Liverpool vía Star+

España - La Liga

12:00 | Athletic Club vs Elche

12:00 | Atlético Madrid vs Real Sociedad

12:00 | Barcelona vs Mallorca

12:00 | Getafe vs Osasuna

12:00 | Cádiz vs Celta de Vigo

12:00 | Rayo Vallecano vs Villarreal

12:00 | Almería vs Real Valladolid

12:00 | Girona vs Real Betis vía Star+, ESPN2

12:00 | Valencia vs Espanyol

Italia - Serie A

5:30 | Hellas Verona vs Empoli vía Star+, ESPN

8:00 | Bologna vs Napoli

8:00 | Monza vs Lecce

11:00 | Lazio vs Cremonese

13:45 | Juventus vs Milan vía ESPN2, Star+

Copa Mundial Sub-20 de la FIFA

13:00 | Iraq Sub-20 vs Inglaterra Sub-20 vía DIRECTV

13:00 | Túnez Sub-20 vs Uruguay Sub-20 vía DIRECTV

16:00 | Honduras Sub-20 vs Francia Sub-20 vía DIRECTV

16:00 | Corea del Sur Sub-20 vs Gambia Sub-20 vía DIRECTV

Argentina - Superliga Argentina

12:00 | Barracas Central vs San Lorenzo

14:30 | Defensa y Justicia vs Racing Club vía Star Plus

14:30 | Talleres Córdoba vs Argentinos Juniors

17:00 | Boca Juniors vs Tigre

19:30 | Newell’s Old Boys vs Godoy Cruz vía Star+

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 | Always Ready vs The Strongest

16:30 | Nacional Potosí vs Guabirá

18:30 | Universitario de Vinto vs Santa Cruz

Brasil - Brasileirão

14:00 | Corinthians vs Fluminense

14:00 | Internacional vs Bahia

16:30 | RB Bragantino vs Santos

16:30 | Atlético Mineiro vs Palmeiras

17:00 | Botafogo vs América Mineiro

Colombia - Primera A

18:05 | Atlético Nacional vs Alianza Petrolera vía RCN Nuestra Tele

20:15 | América de Cali vs Medellín vía RCN Nuestra Tele

Ecuador - Primera A

13:00 | Aucas vs Deportivo Cuenca vía GolTV

15:30 | Independiente del Valle vs LDU Quito vía GolTV

18:00 | El Nacional vs Barcelona vía GolTV

Paraguay - Primera División

15:00 | General Caballero JLM vs Libertad

17:30 | Nacional Asunción vs Cerro Porteño

Perú - Segunda División

15:30 | Comerciantes Unidos vs Santa Rosa PNP

Países Bajos - Eredivisie

7:30 | AZ vs PSV vía ESPN 3

7:30 | Cambuur vs RKC Waalwijk

7:30 | Feyenoord vs Vitesse vía Star+

7:30 | Fortuna Sittard vs NEC

7:30 | Groningen vs Sparta Rotterdam vía ESPN

7:30 | Heerenveen vs Go Ahead Eagles vía ESPN

7:30 | Twente vs Ajax vía Star+, ESPN

7:30 | Utrecht vs Emmen

7:30 | Volendam vs Excelsior

EE. UU./Canadá - Major League Soccer

14:00 | Sporting KC vs Portland Timbers

19:30 | Nashville SC vs Columbus Crew

México - Liga MX

20:35 | Chivas vs Tigres UANL