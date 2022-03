El 2022 empezó con todo en cuanto a fútbol se refiere. Luego de que las últimas temporadas sufrió muchas paradas por la pandemia en todo el mundo, en este año los torneos más importantes del mundo continuaron con sus compromisos y es por ello que ahora te dejamos todas las formas posibles y legales de ver los partidos en vivos por internet para que puedas disfrutarlos desde la comodidad de tu celular. A continuación te vamos a enseñar cómo y dónde ver online streaming los choques competiciones como las Eliminatorias a Qatar 2022 , la Champions League, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Mundial de Qatar 2022, Premier League, Ligue 1, LaLiga, Serie A, Liga de Argentina y más.

El Comercio , en esta oportunidad te indicará cómo y dónde ver los partidos de fútbol en vivo por internet de manera legal en servicios de streamings seguros en donde podrás seguir los compromisos online y en directo desde celulares, tablets y notebooks. Además de los goles, resultados, jugadas y otros detalles de los torneos en el mundo.

QUÉ PARTIDOS HAY PARA VER HOY, LUNES 28 DE MARZO

COLOMBIA - PRIMERA A (LIGA BETPLAY)

17:30 | Deportivo Pasto vs La Equidad vía Win Sports+

19:35 | Atlético Nacional vs Santa Fe vía RCN Nuestra Tele y Win Sports

CÓMO VER PARTIDOS DE HOY EN VIVO Y GRATIS VÍA STREAMING

DIRECTV PLAY

Esta esta una plataforma que está ligada directamente al canal de televisión, DIRECTV , en donde vas a poder disfrutar de la señal en vivo y en directo de películas, series, partidos de fútbol en vivo, programas varios y más. DirecTV Play contiene toda esta programación y para poder usarla deberás descargar la app que se encuentra disponible en Android o iOS .

Paolo Guerrero volvió a ser figura con la Selección Peruana. (Foto: Captura DirecTV)

ESPN PLAY

Este aplicativo es un servicio de streaming en donde podrás sintonizar toda la parrilla de programas en vivo y en directo que ofrece ESPN, ESPN 2, ESPN3 y ESPN+. En este canal de televisión podrás ver competiciones como la Copa Libertadores, Champions League, Europa League, lo mejor del fútbol argentino, programadas deportivos como F90 , ESPN FC y más. Para poder tener el app en tus manos deberás descargar aquí la aplicación y seguir los pasos para generar un usuario.

FOX SPORTS PLAY

En este caso para poder usar los servicios que ofrece Fox Sports Play deberás tener una suscripción del sistema por cable que incluye los paquetes de Fox Sports, Fox Sports 2 y, con paga adicional, Fox Sports 3. Para poder tener en tu celular todos los partidos en vivo que se transmiten aquí y los programas de televisión, debes descargar el app aquí .

Óscar Ruggeri explica cómo debió reaccionar la selección peruana en la polémica con Uruguay. (Foto: Captura ESPN)

DAZN

DAZN, es un canal de televisión y la OTT (Over The Top) opera en países como Brasil y España, siendo aquí la única zona en Europa en donde ha llegado. Lo novedoso de esta señal es que no solo lo puedes ver desde aplicativos como en los mencionados anteriormente, pues también está disponible en Amazon Fire TV, Fire TV Stick y Android TV. Para descargarlo deberás buscarlo en Google Play y iOS .

MOVISTAR

Sigue estos sencillos pasos para ver en Movistar Play tus canales de TV en Colombia:

Ingresa a www.movistar.co . e inicia sesión en Mi Movistar. En la pestaña “Internet - Televisión - Telefonía Fija”.

. e inicia sesión en Mi Movistar. En la pestaña “Internet - Televisión - Telefonía Fija”. Busca “Mis Servicios y Promociones” y haz clic en “Ver ahora”.

Recibirás un email con tu contraseña de Movistar Play. ¡Listo!

WIN SPORTS

El fútbol de Colombia y en general tiene un canal oficial y este es Win Sports, cuya plataforma premium llamada Win Sports+ puede ser vista no solo por TV sino también de manera online desde cualquier dispositivo y en cualquier parte del mundo. Este canal de TV, que cuenta con una suscripción para poder sintonizarlo, transmite la Liga BetPlay Dimayor 2021, que es la Primera División de Colombia. Además, transmite la Copa Colombia 2021, el fútbol femenino que es uno de los mejores de Sudamérica y muchos otros eventos más. Aquí podrás encontrar cómo ver los partidos vía Win Sports, los canales de TV según tu operador, cuánto cuesta, cómo pagarlo, cómo ver online desde el celular y mucho más.

CARACOL PLAY

Entra a CaracolTV.com , busca la leyenda ‘Registrarse’ y allí podrás registrarte rápidamente por única vez. Posteriormente, tendrás que poner tus datos personales y luego definir tu clave. Podrás cambiar tu clave cuando quieras ingresando a Mi Cuenta, luego de registrarte.

Caracol TV app lo puedes encontrar en las dos plataformas móviles de AppStore y PlayStore . Ante ello, te presentamos los links que llevarán directamente a la aplicación que buscas de inmediato

Caracol TV es el canal oficial que transmite los partidos de fútbol en vivo en Colombia y además de ello, las Eliminatorias Qatar 2022.

CÓMO VER GRATIS LOS PARTIDOS DE LA COPA LIBERTADORES Y CHAMPIONS LEAGUE

Como se indicó en las primeras líneas de esta nota, tanto la Copa Libertadores como la Champions League , se podrán ver vía Facebook Watch . A continuación, te damos las siguientes recomendaciones para que puedes disfrutar del fútbol en vivo online desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

1) Entre a la app de Facebook.

2) Pulse en el ícono Asistir o localice Asistir en el menú.

3) En la barra de búsqueda, busque Conmebol Libertadores y siga la página. Los partidos serán añadidos a su lista de seguimiento.

¿Cómo asistir por computadora de escritorio?

1) Ingrese en www.facebook.com y acceda a la página.

2) Haga clic en el ícono de Facebook watch en el menú izquierdo o visite facebook.com/watch.

3) En la barra de búsqueda, busque Conmebol Libertadores y siga la página. Los partidos serán añadidos a su lista de seguimiento.

¿Dónde estarán disponibles las transmisiones?

Estarán disponibles para todos en Facebook en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y Brasil.

¿Tiene algún costo acceder a esas transmisiones?

Cualquier persona con una cuenta del Facebook en países aptos podrá asistir a esos partidos gratuitamente a través del ícono de Facebook Watch.

