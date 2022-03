Alexander Callens se mostró furioso por la jugada polémica en los minutos finales del Perú vs. Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Miguel Trauco disparó fuerte y, a primer impresión, el portero Sergio Rochet agarró el balón dentro del arco.

Pese al reclamo de los jugadores de la ‘Blanquirroja’, el árbitro Anderson Daronco no se detuvo para analizar la jugada en el VAR. Esto desencadenó la molestia del defensor del New York City quien a finalizar el partido criticó la decisión del juez principal.

“Le dije al árbitro y me respondió que sí la reviso. Me acaban de enseñar la imagen y es gol. Nos han robado. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, expresó Alexander Callens en declaraciones para Movistar Deportes.

