La reciente crisis de resultados de Liverpool en la Premier League ha generado la reacción de antiguos jugadores del club. Robbie Fowler, quien tuvo dos etapas en la institución, dio su opinión con respecto a la situación actual y centró su crítica alrededor de la postura mostrada por Mohamed Salah.

El ex hombre de los ‘Reds’ cargó contra el egipcio después de una publicación realizada por el agente del delantero. El post en Twitter fue subido luego de que el ‘Faraón’ fuera reemplazado el último jueves en la caída contra Chelsea (0-1). Así, el seis veces campeón con la entidad de Anfield asumió que el africano desea marcharse.

“Realmente creo que las transferencias ahora se tratan en gran medida de lo que quieren los jugadores, por lo que la pelota está en su cancha, no en la del Liverpool. Si quiere ir, entonces debería ir. Si un jugador quiere irse, hay que aceptarlo. Si no está contento y quiere irse, debería irse”, declaró Fowler al diario Daily Mail.

El retirado jugador comparó el caso de Salah con el de Philippe Coutinho, a quien Jürgen Klopp le dejó salir y terminó firmando con Barcelona. “Klopp también ha dicho lo mismo: no quiere a nadie en el club que no quiera estar allí. Creo que esa fue su actitud con Philippe Coutinho. No le quería porque pensaba que su actitud no era la correcta”, explicó.

“Entonces, si Salah está realmente descontento, si está molesto porque no le han dado un nuevo contrato o lo que sea, entonces hay que venderle, obtener todo lo que pueda por él y usar el dinero para hacer ajustes con el equipo actual. Soy fan de Salah, obviamente, ¿quién no lo sería? Pero el Liverpool no echó mucho de menos a Coutinho, ¿verdad?”, cerró.