Kylian Mbappé está mostrando su versión más baja desde que viste la camiseta del PSG. En el 2021, el delantero jugó todos los minutos (270) con Mauricio Pochettino de entrenador y se retiró del campo sin anotar goles. El discreto rendimiento del atacante no ha pasado desapercibido entre los expertos en Francia.

El exjugador de ‘Les Parisiens’, Jean-Michel Larqué, ha señalado al campeón del mundo en Rusia 2018 mediante un comentario realizado en el medio RMC Sport. El retirado futbolista se centró en la actuación de la estrella contra Olympique Marsella del último miércoles en la definición de la Supercopa, cuyo ganador fue el cuadro capitalino por 2-1.

“Mbappé no puede ser titular en el PSG. Comparado con lo que están haciendo otros jugadores y viendo que Neymar vuelve a su nivel normal, no tiene cabida. Complica todo lo que hace en el campo”, inició el ex mediocampista de ‘Les Bleus’ entre 1977 y 1979, etapa en la que jugó un total de 22 encuentros.

“El fútbol de Mbappé necesita una desintoxicación, está contaminado de gestos innecesarios. Un jugador como él tiene que aprovechar la velocidad extraordinaria que tiene, pero eso ni lo vemos ya”, cuestionó Larqué sobre la postura de Kylian en los reciente compromisos con el club galo.

Enseguida, el antiguo seleccionado francés sugirió al DT argentino de PSG que debería actuar frente al notorio bajón del crack. “Solo quiere el balón al pie para ridiculizar defensores. Obviamente, con su aceleración, puedes tener éxito, pero también perderá muchos balones. Quiero ver si Pochettino, viendo que sigue así, le quita del once”, cerró.

