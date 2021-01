Eden Hazard pasó desapercibido en el partido entre Real Madrid y Athletic Club. El delantero influyó poco en las acciones ofensivas del conjunto merengue en la Supercopa de España. Entonces, Zinedine Zidane le sustituyó en el minuto 67 por Vinicius Junior. A partir de la discreta actuación, el belga ha sido señalado.

Uno de los más severos ha sido Pedja Mijatovic, exfutbolista de la ‘Casa blanca’. El montenegrino recordó que, desde su llegada, el ‘Duque’ no ha justificado el esfuerzo que realizó el club por ficharle. El retirado atacante manifestó que el ex Chelsea no está en condiciones para ser titular.

“En partidos como ante el Athletic quizá lo mejor no es sacarle desde el principio, pero eso son decisiones del entrenador que le ve más entrenando. Nos estamos acostumbrando a ver jugar bien al Real Madrid sin Hazard y eso sí que es preocupante”, comentó en el análisis realizado en la Cadena Ser.

“Eso nos lo preguntamos todos, con algunas cosas normalitas, estuvo activo en los primeros 15 minutos y como llevamos año y medio esperando verle jugar, nos contentamos con poca cosa. A mí no me satisface para nada”, expresó Mijatovic con respecto al rendimiento del internacional belga.

“Es un jugador que ha pasado varias lesiones y que tiene un crédito tremendo para su entrenador, es cierto, pero de momento no ha ofrecido prácticamente nada. El otro día se repasaba su estadística del año pasado y es algo que asusta mucho. Tiene que mejorar mucho, tener paciencia con él”, concluyó.

Zidane defendió a Hazard

El entrenador de Real Madrid respaldó a su jugador a pesar del papel que ha cumplido en la temporada. “Debe recuperar confianza, hacer un buen partido, un gol, algo diferente. Sabemos el jugador que es y hay que tener paciencia, pero está trabajando. La gente lo que quiere es ver la mejor versión de Eden. Estamos con él, quiere sacar esto adelante. No es sólo Eden hoy, estamos todos aquí”, declaró.

