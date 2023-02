Mucha tensión en la interna del PSG antes de enfrentar al Bayern Múnich por el partido de ida de los octavos de final de UEFA Champions League. La derrota (3-1) contra AS Mónaco por la Ligue 1 generó la molestia en la directiva del club parisino y se produjo una discusión en vestidores.

París Saint Germain cerró una semana para el olvido luego de caer en el Principado, dado que previamente habían quedado eliminados de la Copa de Francia a manos del Olympique de Lyon de Alexis Sánchez.

En ese escenario, y de acuerdo al diario L’Equipe, el asesor deportivo Luis Campos bajó a los vestuarios para reclamar a los jugadores por su “falta de agresividad” dentro del campo, entre otras cosas. Estas palabras no cayeron bien a los futbolistas, pero en particular a Neymar y Marquinhos.

Los brasileños no se quedaron callados y tuvieron varios minutos de diálogo con el asesor deportivo, en medio de la sorpresa de sus demás compañeros. El citado medio indica que la charla fue “larga y acalorada”.

Neymar confirmó discusión en rueda de prensa

El delantero del PSG reconoció lo sucedido y dio más detalles al respecto. “Sí, hubo una pequeña discusión. No estábamos de acuerdo. Pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia. Seguimos juntos. El fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes. Hay discusiones que llegan”, comenzó diciendo previo al duelo contra Bayern Múnich.

“No estamos habituados a perder. El PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos y dialogamos y cada uno aportó su punto de vista. Esos rumores que salen en la prensa, hay veces que cuentan verdades y otras no”, sentenció Neymar.

PSG vs. Bayern Múnich

Este martes 14 de febrero, PSG recibe a Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Parque de los Príncipes desde las 15:00 (hora local).