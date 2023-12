PSG vs. Le Havre en vivo online gratis se enfrentan este domingo 03 de diciembre del 2023 por la jornada 14 de la Ligue 1 de Francia, desde el Stade Océane. El partido entre ambos equipos iniciará a partir de las 7:00 a.m. (hora local) y 9:00 a.m. (hora argentina) y lo podrás ver por el canal ESPN, y vía streaming mediante Star Plus. El conjunto parisino se ubica en la cima del certamen con 30 puntos, además registra seis victorias consecutivas. De igual manera, podrás encontrar todas las incidencias de este partidazo en El Comercio.

VIDEO RECOMENDADO PSG vs Le Havre en vivo online por la fecha 14 de la Ligue 1 de Francia.