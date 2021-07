La Eurocopa 2021 tuvo como ganador a Italia, selección que venció a Inglaterra en la final disputada en Wembley el pasado domingo 11 de julio. La figura del encuentro fue el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, luego de atajar tres penales, uno de ellos a Marcus Rashford, quien al término del partido recibió críticas e insultos racistas.

En una conmovedora carta publicada en sus redes sociales, el delantero del Manchester United pidió perdón mostrándose orgulloso de sus raíces: “Puedo aceptar las críticas a mi actuación, mi penalti no fue lo suficientemente bueno, debería haber entrado, pero nunca me disculparé por quién soy y de dónde vengo. No he sentido más orgullo que llevar esos tres leones en el pecho y ver a mi familia animándome ante una multitud de decenas de miles de personas”.

“Ni siquiera sé por dónde empezar y ni siquiera sé cómo poner en palabras cómo me siento en este momento exacto. He tenido una temporada difícil, creo que ha quedado claro para que todo el mundo y probablemente llegué a esa final con falta de confianza. Siempre me he respaldado a mí mismo para un penalti, pero algo no se sentía del todo bien”.

“Soy Marcus Rashford, un hombre negro de 23 años de Withington y Wythenshawe, South Manchester. Si no tengo nada más, tengo eso. Por todos los amables mensajes, gracias. Volveré más fuerte. Volveremos más fuertes”, finalizó el atacante del plantel inglés.

En la publicación, Marcus también mostró cartas y mensajes que el escribieron niños e hinchas que comprenden su situación. “Cuando fallas puede avergonzarte, pero no es así, está bien, no es el fin del mundo”, se puede leer en uno de los textos.

Inglaterra cayó en la final disputada en Wembley. Fue la primera vez que el elenco inglés llegó a esta instancia en la Eurocopa. En las semifinales venció a Dinamarca con un polémico penal cobrado.