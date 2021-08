La Premier League está llena de estrellas y una de las más resaltantes es Raúl Jiménez, delantero mexicano del Wolverhampton. El goleador brillaba con luz propia a punta de goles, pero en noviembre del 2020 sufrió de una dura lesión en la cabeza: terminó con una fractura en el cráneo tras chocar con David Luiz en un juego contra el Arsenal.

El golpe provocó que el futbolista deba permanecer nueve meses fuera de las canchas, mientras se recuperaba por completo de lo sucedido. Y finalmente, el último fin de semana, estuvo presente en el arranque de la liga inglesa 2021-22, cuando su equipo enfrentó al Leicester. Si bien fue una derrota, la noticia alegre para los hinchas fue verlo en el campo.

Tras esta larga etapa para reestablecer su mejor estado físico, Raúl Jiménez decidió contar algunos detalles de lo que vivió. “Los médicos comentaron que había sido un milagro. Tenía el cráneo fracturado y se presentó un poco de sangrado dentro del cerebro. Por esas razones, la operación tenía que hacerse de inmediato”, reveló el deportista a The Guardian.

No obstante, se presentaron cosas más impactantes como resultado de la lesión durante aquel 29 de noviembre. “Fue como si se apagaron las luces, ya no hubo ningún recuerdo más. Solo se me viene a la mente que desperté en el hospital y tengo algunas cosas de ahí, pero nada muy claro”, agregó el también goleador de la selección de México.

“Al fisio le pedí que me envíe los videos desde diferentes posiciones del campo, pero para mí es como si eso nunca hubiera ocurrido. No lo recuerdo”, agregó Raúl Jiménez. Producto de la operación y como parte de su vuelta a la actividad deportiva, el delantero debe usar una protección especial en ese lado de la cabeza.

“Desde el primer momento me indicaron de los riesgos. Me dijeron la verdad y uno debe aceptarla. Esta fractura en el cráneo al final demoró un poco más de lo que habíamos esperado, pero igual es un milagro poder estar aquí”, expresó Raúl Jiménez. Tras disputar sus primeros 90 minutos, ahora se enfoca en el juego ante Tottenham, que ahora es dirigido por su extécnico Nuno Espírito Santo.