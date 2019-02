Real Madrid - Barcelona EN VIVO: fecha, horarios en el mundo y canales de TV para ver la Copa del Rey

Real Madrid - Barcelona son protagonistas de una nueva edición del Clásico de España en el Santiago Bernabéu. El partido se realizará este miércoles 27 de febrero desde las 15:00 horas en Perú y Colombia; 17:00 horas en Argentina y Chile; y 21:00 horas en el país local por la transmisión de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. A continuación, conoce todos los horarios del mundo, las fechas por país y los canales de TV para seguir el fútbol en vivo y en directo desde tu celular o cualquier dispositivo móvil.

La web de El Comercio seguirá con el minuto a minuto, los videos, goles, jugadas polémicas, alineaciones, estadísticas y más datos de la Copa del Rey. Real Madrid - Barcelona se cruzan en la semifinal de esta temporada con grandes figuras en el campo de juego y siendo, el que gane la llave, el favorito de quedar con el trofeo de España.

Luego del empate 1-1 en el Camp Nou, Barcelona llega a Madrid con el objetivo de aguar la fiesta de los locales. Aunque no vienen consiguiendo triunfos consecutivos, el equipo de Ernesto Valverde buscará junto a Lionel Messi, Luis Suárez y el resto de su equipo, un triunfo para clasificar a la gran final de la Copa del Rey.

Para el Real Madrid el clásico en el Camp Nou pudo haber sido perfecto con el triunfo. La superioridad de los blancos fue notoria y Santiago Solari sabe que tendrá el empuje de los hinchas para sacar el resultado de manera favorable y estar muy cerca al primer trofeo de la temporada.

¿A qué hora juegan Real Madrid - Barcelona por Copa del Rey?

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Brasil: 18:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

México: 14:00 horas

España: 21:00 horas

Japón: 5:00 horas (7 de febrero)

Alemania: 20:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas



¿Cómo ver por TV el Real Madrid vs. Barcelona?

El partido entre Real Madrid - Barcelona será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports en todo Latinoamérica. Sin embargo, para otros países, están habilitados canales de señal abierta o de pago, como te presentaremos en la siguiente lista. Cabe señalar que la siguiente nomina corresponde a los partidos de fútbol, diferidos o vía pago por evento que son transmitidos por los dueños de los derechos, los mismos que se encuentran disponibles en varias plataformas como las mencionadas anteriormente.

Argentina: DirecTv Sports

Australia: Radio Barca

Austraia: DAZN

Canadá: beIN Sports, beIN Sports en Español, DAZN, Radio Barca

Chile: DirecTV Sports Chile

Colombia: DirecTV Sports

Costa Rica: SKY HD

República Dominicana: Sky HD

Ecuador: DirecTV Sports

Francia: beIN Sports, beIN Sports 1

Alemania: DAZN

Grecia: Open TV

Internacional: Radio Barca, Bet365

Italia: DAZN

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Perú: DirecTV Sports

Puerto Rico: DirecTV Sports, Puerto Rico

España: Gol, TVE La 1, TV3

Estados Unidos: beIN Sports, Radio Barca, beIN Sports Connect

Uruguay: DirecTV Sports