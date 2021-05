Toni Kroos dio positivo por coronavirus en el inicio de esta semana y fue a cumplir el proceso de aislamiento obligatorio. De ese modo, el jugador quedó descartado del último partido de Real Madrid en la temporada de LaLiga Santander contra Villarreal. Mientras alienta a sus compañeros a la distancia, el volante desveló todo lo que está viviendo con la enfermedad.

“Por lo general, me siento débil. Es algo que no puedo recomendar a nadie. La verdad es que no es muy agradable, no se trata de algo que se haya tenido que vivir”, narró durante la última edición del podcast Einfach mal luppen, espacio que comparte con su hermano Felix. “Me siento algo mejor, la fiebre ha bajado un poco”, agregó.

Enseguida, Kroos comentó cómo pudo haberse contagiado y hasta reveló un episodio con su esposa Jessica. “A pesar de todas las precauciones que tomamos, le tocó a un empleado de casa. Curiosamente, ya le había comentado (a su esposa) de antemano: ‘solo por ser siempre tan meticulosa y desinfectarlo todo serás la primera en contagiarte’. Y así fue”, sostuvo.

El volante de la ‘Casa blanca’ ya había sido aislado la semana pasada por tener contacto cercano con un caso positivo por COVID-19. Por esa razón, Zinedine Zidane perdió al medio para el duelo en San Mamés contra Athletic Club, que finalmente fue victoria para los merengues por 1-0 con gol de Nacho Fernández.

Kroos está en la lista de la Eurocopa

Este miércoles, el entrenador Joachim Löw difundió la lista de la selección alemana con miras a la Eurocopa. Entre algunas sorpresas (como los regresos de Thomas Müller y Mats Hummels), Toni Kroos aparece entre los jugadores que defenderán la camiseta del combinado germano en la importante cita que iniciará el próximo mes.

Precisamente, en el podcast, Kroos anunció que, si todo marcha bien, puede llegar en óptimas condiciones al torneo. “Si se van cumpliendo los plazos, podré incorporarme de manera normal. Y si son dos o tres días más, pues que así sea. Lo que sí puedo es despreocupar a la gente: llegaré y estaré listo”, cerró.