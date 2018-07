Real Madrid: Manchester United irá por el fichaje de Gareth Bale

Gareth Bale no jugó los minutos que esperaba con Real Madrid en la última temporada. La relación, con el técnico de ese entonces, Zinedine Zidane, no fue de las mejores y eso propició dicho desenlace. El galés no está contento en el Santiago Bernabéu y Manchester United aprovecharía esto e intentaría ficharlo, según se informa en Inglaterra.

José Mourinho y Ed Woodward, técnico y vicepresidente ejecutivo de Manchester United, respectivamente, tienen a Gareth Bale como el principal objetivo en el mercado de fichajes. Ambos confían que el galés puede ser la pieza clave para dar un salto de calidad al equipo y para pelear otra vez los primeros lugares de la Premier League. Además, de ir por el título de la Champions League.

Sin embargo, uno de los motivos que puede hacer declinar al United de querer contar con Bale son las constantes lesiones que ha tenido. En cinco temporadas sólo ha podido jugar 14.047 minutos de los 26.340 posibles, el 53,3%.

De otro lado, según fuentes cercanas al Manchester United, Gareth Bale dejó una puerta abierta para quedarse en Real Madrid. El extremo galés se reunirá en los próximos días con el nuevo entrenador, Julen Lopetegui, y ahí se decidirá su futuro.