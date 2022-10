La acción no se detiene. Este sábado 8 de octubre, desde las 2:00 p.m. (hora local) y 9:00 p.m. (hora de España), Real Madrid visita a Getafe en vivo y en directo por la octava jornada de LaLiga Santander. Las acciones se desarrollarán en el Coliseum Alfonso Pérez y contará con la transmisión de ESPN 2, STAR Plus y Movistar LaLiga. Los merengues empataron en la fecha pasada contra Osasuna y necesitan ganar si es que no quieren perder el liderato ante Barcelona.

