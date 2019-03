Real Madrid vs. Huesca EN DIRECTO vía ESPN 3: duelo por la fecha 29° de la Liga española | EN VIVO

Las escuadras de Real Madrid y Huesca se ven las caras este domingo (1:45 pm. EN VIVO ONLINE vía ESPN 3) por la jornada 29° de LaLiga Santander en el estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid y Huesca se enfrenta EN VIVO y EN DIRECTO por la jornada 29° de LaLiga Santander en el estadio Santiago Bernabéu, este domingo 31 de marzo, desde la 1:45 p.m. (hora peruana).

► YouTube: ¿La lesión más inverosímil en la historia? Tiró un penal, anotó pero salió por dolores en la cadera



El cuadro blanco va por su segunda victoria de la mano de Zinedine Zidane cuando reciba al Huesca, colero absoluto del campeonato español.



El entrenador francés confirmó este sábado que el golero belga Thibaut Courtois será baja por lesión. En su lugar fue convocado Luca Zidane, el hijo de 'Zizou'.



"Thibaut no está bien, por eso no ha entrenado. Tiene molestias y ahora vamos a ver lo que tiene exactamente y el tiempo que se va a quedar fuera. Yo no voy a arriesgar con un jugador que tiene alguna molestia y más con él, que ha jugado mucho con el Real Madrid y la selección belga. Ahora es cuestión de días, pero mañana (domingo) no va a estar", expresó el DT francés en conferencia de prensa.



Real Madrid: este sería su próximo equipo titular según el medio francés L'Équipe. (Video: YouTube/AS)

Real Madrid derrotó la jornada anterior por 2-0 al Celta de Vigo y aguardaba una derrota del Barcelona ante el Espanyol para acortar distancias y seguir soñando con LaLiga. Ello no sucedió: los blaugranas vencieron en el derbi catalán por 2-0, doblete de Lionel Messi.



Los merengues están en plena reestructuración y los nombres de posibles fichajes de cara a la próxima temporada son noticia de todos los días en la prensa, no solo de España y Europa, sino mundial.



Kylian Mbappé, Eden Hazard y Paul Pogba son algunos de los futbolistas que ha tanteando la prensa especializada.



Huesca ocupa el último lugar de la tabla de posiciones de LaLiga Santander con solo 22 unidades y viene de ser derrotado como local ante el Deportivo Alavés (1-3).

Paul Pogba fue elogiado por Zinedine Zidane. ¿Se viene el golpe en el mercado? (Foto: AFP)

ESPN 3 transmite este partido en Sudamérica. En México y Centroamérica vía Sky HD. Canadá, Estados Unidos y Francia vía beIN Sports. En Alemania, Italia y Japón por DAZN. En Reino Unido por ITV 4 y Eleven Sports 1 UK. En España, vía Movistar+. Streaming internacional HD por Facebook Live y Bet365.

Real Madrid vs. Huesca - horarios en el mundo

12:45 horas en México

13:45 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

14:45 horas en Venezuela, Bolivia

15:45 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

19:45 horas en España, Italia, Francia, Alemania

21:45 horas en Catar y Arabia Saudita

02:45 horas del lunes en China

03:45 horas del lunes en Japón y Corea del Sur



Real Madrid vs. Huesca - alineaciones probables

Real Madrid: Keylor Navas; Odriozola, Nacho, Sergio Ramos, Reguilón; Casemiro, Ceballos, Isco; Lucas Vázquez, Gareth Bale, Karim Benzema.



Huesca: Santamaría; Pulido, Etxeita, Mantovani, Diéguez, Galán; Yangel Herrera, Moi Gómez, Rivera; "Chimy" Avila, Enric Gallego.



Árbitro: Estrada Fernández.



Estadio: Santiago Bernabéu.